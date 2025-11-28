Presidente de Perú convoca a Consejo de Ministros para declarar Estado de Emergencia por situación fronteriza

El presidente de Perú, José Jerí, anunció este viernes la convocatoria a un “Consejo de Ministros extraordinario para declarar, conforme a lo anunciado, el estado de emergencia” con el objetivo de abordar la situación en la frontera de su país.

La medida busca reforzar el control fronterizo tras los desórdenes registrados cerca del paso Chacalluta, en la frontera con Chile. “Nuestras fronteras se respetan”, afirmó el Mandatario.

A través de su cuenta en la red social X, el presidente detalló que: “Se está convocando a Consejo de Ministros extraordinario para declarar, conforme a lo anunciado, el estado de emergencia y así redoblar esfuerzos con las FFAA en su vigilancia. De igual forma Migraciones y PNP intensificarán controles de identidad para tranquilidad de nuestro compatriotas”.

Esta decisión se produce después de que el gobernador regional de Tacna, Luis Ramón Torres, solicitara formalmente a Jerí que declarara el Estado de Emergencia en las provincias fronterizas de Tacna y Tarata.

La petición del gobernador Torres se fundamentó en el creciente flujo de ingreso de migrantes indocumentados provenientes desde Chile. Asimismo, en su solicitud pidió el refuerzo de la presencia de la Policía Nacional con apoyo del Ejército en aspectos logísticos, con el fin de “reforzar el control territorial, prevenir y evitar el ingreso de migrantes indocumentados”.