Senador Durana (UDI) critica a Perú por militarizar frontera con Chile: "Me habría encantado esa actitud con Colombia y Ecuador"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador por la Región de Arica y Parinacota, José Miguel Durana (UDI), se refirió a la situación migratoria de nuestro país y las propuestas del candidato de su sector, José Antonio Kast.

Respecto a promesas como la expulsión masiva y las críticas sobre su factibilidad, el parlamentario puso énfasis en la “voluntad”. “Quienes vivimos en una región fronteriza, tener una actitud que permita generar un programa real para frenar la migración ilegal ya es tremendamente importante frente a la incapacidad que hemos tenido durante todos estos años”, declaró.

Además, cuestionó la administración del Gobierno actual. “Visitas de un exsecretario del interior a Venezuela, una exministra del interior a Bolivia y en donde finalmente no hemos logrado absolutamente nada ni en razón de la expulsión ni en razón de los procesos de reconducción, que hoy día tienen en crisis nuestra frontera y fundamentalmente con una posible militarización por ambos lados”, agregó.

“Cada una de las alternativas que ha presentado el candidato presidencial José Antonio Kast al menos demuestran una actitud distinta de lo que hemos tenido durante estos últimos años y eso creo que es una luz de esperanza (…) pueden ser una alternativa que permita poder frenar el ingreso ilegal a Chile”, valoró finalmente.

En cuanto a qué hacer en esta materia en lo inmediato, el senador respaldó las declaraciones del gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco: “Que se haga presente el actual Presidente de la República con el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren y se hagan los intentos de generar una política pública regional con nuestros países vecinos, Chile, Perú y Bolivia, para ver cómo seguimos enfrentando esta actual situación”.

“Estas personas que hoy día están varadas en la frontera, son personas que se quieren ir y que ingresaron como turista o ilegalmente por Perú o Bolivia. Entonces, cuando estas personas se quieren devolver hacia su país y Perú militariza la frontera, estamos negando la posibilidad de que estas personas salgan de Chile”, agregó respecto a la decisión del presidente interino de Perú, José Jerí, de militarizar la frontera con Chile.

En línea con lo anterior, cuestionó: “Cuando ellos los dejaron ingresar no tuvieron ningún problema mientras llegaban a Chile (…) yo creo que hoy día también se necesita una actitud recíproca para que estas personas puedan salir y que Perú obviamente controle todo el paso de estos migrantes (…) A mí me habría encantado la actitud del presidente del Perú para que también militarizara sus fronteras con Colombia y con Ecuador, porque los ciudadanos venezolanos, los ciudadanos colombianos que han ingresado ilegalmente a nuestro país, han pasado por cada uno de estos países como son Perú y Bolivia”.

Próximo gobierno

Frente al eventual triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre, el senadora Durana destacó que el rol de la UDI siempre tiene que ser “articulador”.

“Kast es una persona que viene de la UDI, muchos de los que hoy día están en el Partido Republicano son personas con quienes compartimos nuestros principios y valores, podremos tener a lo mejor algunas diferencias, pero frente a la posibilidad de que José Antonio sea el Presidente de la República, la UDI no sola está comprometida en esta segunda vuelta electoral, sino que además en la posibilidad que podamos recuperar Chile en los próximos cuatro años”, enfatizó.

Por otro lado, sobre quienes aseguran que “se acabó Chile Vamos”, el senador sostuvo que: “Las coaliciones son momentos que generan ciertos espacios y oportunidades. Hoy día creo que es legítimo pensar que esa coalición tendrá que evaluar su continuidad y, por qué, no ir ampliándose o reduciéndose y cada uno de los partidos tendrá que, de acuerdo a su declaración de principios, pueda finalmente acomodarse en el espectro político en el cual quiere estar”.

“La UDI, a mi juicio, nunca ha sido una derechita cobarde o un partido que tenga algo de que arrepentirse, porque nosotros siempre hemos sido consecuentes con lo que ha sido la historia del país”, aseveró.

Así, el gremialista aseguró que desde el partido seguirán “evaluando y analizando el devenir futuro político de nuestra coalición, sea con los actuales partidos que existen o obviamente incorporándonos en una nueva coalición con Republicanos y con el Partido Nacional Libertario”.