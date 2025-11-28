Suiza investiga a varios empresarios por posible corrupción a favor de Donald Trump

Dos diputados suizos han remitido el asunto al fiscal de la Confederación Suiza para determinar si el regalo hecho a Donald Trump por los mayores empresarios del país constituye un delito. Un reloj Rolex y un lingote de oro fueron entregados al presidente estadounidense durante una visita a la Casa Blanca a principios de noviembre de 2025, pocos días antes de la reducción de los derechos aduaneros sobre productos suizos.