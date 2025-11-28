Talento maulino y figuras del surf se reúnen en Curanipe para proyectarlo como epicentro del surf del sur de Chile

El balneario de Curanipe, en la Región del Maule, vivirá este fin de semana una nueva edición del Primavera Surf 2025, torneo que busca posicionar a la comuna de Pelluhue como un punto clave en el circuito chileno de deportes de aventura. La competencia, organizada por la Municipalidad de Pelluhue a través de su Departamento de Deportes, pretende instalar las olas del Maule Sur como un escenario capaz de atraer a turismo especializado y a deportistas de alto rendimiento.

El certamen tendrá como eje el desempeño de la Armada Local, integrada por destacados surfistas de la zona. Entre ellos, Ignacio Bobadilla, Matías Concha, René Salas y Erik “Chuncho” Bustos, referentes del surf regional, además de una nueva camada liderada por Joaquín Reyes. El conocimiento del oleaje, las corrientes y los bancos de arena será el principal recurso para defender la localía frente a competidores de diversas regiones del país.

El nivel competitivo también estará marcado por la presencia de figuras nacionales e internacionales. Uno de los nombres más esperados es el del maulino Nicolás Medina, oriundo de Constitución, reciente medallista de plata en la categoría VI2 de los ISA World Para Surfing Games, lo que subraya el carácter inclusivo del evento y el desarrollo del surf adaptado en la región.

En el surf femenino, la jornada sumará atractivo con la participación de Jessica Correia, portuguesa y reciente ganadora de la fecha nacional de Lobos por Siempre, y de la local María Weiss, campeona Sub 18 del mismo torneo. Weiss busca consolidar su temporada de cara al Panamericano Junior de Lima y al cierre del ALAS Tour, etapa en la que trabaja para reunir apoyos y continuar su proyección internacional.

El campeonato también apunta a reforzar la identidad costera de Pelluhue, destacando el rol del surf y el bodyboard como motores del turismo local. Según la organización, eventos como este permiten romper la estacionalidad y visibilizar la actividad deportiva durante todo el año, favoreciendo el desarrollo económico y el cuidado del entorno natural.

Detalles del evento:

• Fecha: 29 y 30 de noviembre de 2025

• Lugar: Playa Principal de Curanipe

• Horario: desde las 08:30 hrs

• Entrada: liberada

La invitación se extiende a la comunidad maulina y a los medios regionales para ser parte de esta nueva fiesta del surf en el Maule Sur.