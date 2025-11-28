Valentina Toro y Tomás Freire avanzan a cuartos de final en el Mundial de Karate de El Cairo

El Team Chile de karate tuvo una jornada destacada en el Mundial Adulto de El Cairo, donde Valentina Toro (-55 kg) y Tomás Freire (-76 kg) lograron avanzar a los cuartos de final tras sólidas victorias en los octavos. Toro superó por un contundente 9-0 a Estefany Izaguirre de El Salvador, mientras que Freire venció 4-0 al japonés Yugo Kozaki. Ambos volverán al tatami este sábado en busca de un lugar en semifinales.

En esta primera tanda de combates también compitieron Matías Quijada y Matías Rodríguez, quienes no lograron avanzar a la siguiente ronda.

El desempeño del equipo chileno se enmarca en su debut en el torneo planetario, que comenzó el jueves con la participación de Toro, Quijada, Freire y Rodríguez, según lo programado por la organización del campeonato.

Para este viernes está prevista la presentación de otros cinco representantes nacionales: Rodrigo Rojas (+84 kg), Fabián Huaiquimán (-84 kg), Javiera González (+68 kg), Anastasiia Velozo (-68 kg) y Bárbara Huaiquimán (-61 kg), quienes intentarán seguir ampliando la presencia chilena en las rondas decisivas.