Valentina Toro y Tomás Freire avanzan a cuartos de final en el Mundial de Karate de El Cairo

Los chilenos Valentina Toro y Tomás Freire avanzaron a cuartos de final del Mundial de Karate de El Cairo, mientras otros representantes quedaron eliminados. Cinco karatecas nacionales competirán este viernes.

Deportes

El Team Chile de karate tuvo una jornada destacada en el Mundial Adulto de El Cairo, donde Valentina Toro (-55 kg) y Tomás Freire (-76 kg) lograron avanzar a los cuartos de final tras sólidas victorias en los octavos. Toro superó por un contundente 9-0 a Estefany Izaguirre de El Salvador, mientras que Freire venció 4-0 al japonés Yugo Kozaki. Ambos volverán al tatami este sábado en busca de un lugar en semifinales.

En esta primera tanda de combates también compitieron Matías Quijada y Matías Rodríguez, quienes no lograron avanzar a la siguiente ronda.

El desempeño del equipo chileno se enmarca en su debut en el torneo planetario, que comenzó el jueves con la participación de Toro, Quijada, Freire y Rodríguez, según lo programado por la organización del campeonato.

Para este viernes está prevista la presentación de otros cinco representantes nacionales: Rodrigo Rojas (+84 kg), Fabián Huaiquimán (-84 kg), Javiera González (+68 kg), Anastasiia Velozo (-68 kg) y Bárbara Huaiquimán (-61 kg), quienes intentarán seguir ampliando la presencia chilena en las rondas decisivas.

