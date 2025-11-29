Campo vs. Ciudad: Kast y Parisi suman apoyo rural, mientras Jara domina el voto urbano, según estudio UC

Un estudio del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales (IEUT) de la Universidad Católica, publicado por Emol, analizó el comportamiento del voto en la primera vuelta presidencial desde la perspectiva territorial.

El informe se centró en las cinco principales candidaturas: Jeannette Jara, José Antonio Kast, Franco Parisi, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei. Según el documento, la participación se mantuvo en niveles altos tanto en zonas urbanas (85%) como rurales (88%), sin diferencias significativas a nivel nacional, salvo en las áreas extremas.

La marcada división territorial del voto

Los resultados muestran una clara polarización territorial. En las comunas urbanas predominó el apoyo a Jeannette Jara, con un 28,6% de los votos. En contraste, en las zonas rurales el liderazgo lo tomó José Antonio Kast con un 28,4%.

El autor del estudio, José Luis Romero, profesor adjunto del IEUT-UC, señaló la sorpresa ante este escenario: “Si bien las encuestas venían marcando tendencias y diferencias regionales importantes, creo que nadie imaginó este escenario tan territorialmente marcado, donde una candidatura, la de Jara, obtiene mucho apoyo en las ciudades del centro y eso la hace ganarse el primer puesto en esa categoría”. Romero agregó que el discurso de Jara “parece no haber calado en lo rural”.

Resultados por tipo de territorio (Porcentajes de Votos)

Urbano: Jara 28,6% ; Kast 22,2%; Parisi 18,3%; Kaiser 13,8%; Matthei 13,8%.

Rural: Kast 28,4%; Parisi 23,7%; Jara 21,9%; Kaiser 14,4%; Matthei 9,0%.

La distribución interna muestra que el 77% de los votos de Jara fueron urbanos y el 23% rurales, mientras que el 33% de los sufragios de Kast y el 34% de los de Parisi provinieron de la ruralidad.

Dominio regional y contexto parlamentario

A nivel regional, la tendencia se mantiene:

Voto Rural: Kast lideró en ocho regiones entre la Metropolitana y Los Lagos, con mayor fuerza en Ñuble y La Araucanía (34%) . Parisi se impuso en Tarapacá ( 40% ) y Jara en Magallanes ( 29% ).

Voto Urbano: Jara obtuvo mayorías en Valparaíso, Metropolitana y Los Ríos (31% en cada caso). Kast lideró en La Araucanía (30%) y Parisi alcanzó su mejor desempeño en Antofagasta (34%).

En cuanto al contexto parlamentario, el estudio concluye que el pacto Unidad por Chile se consolidó como la primera fuerza en ambos tipos de territorios. En la elección de senadores, obtuvo un 35% de respaldo urbano y 29% rural, mientras que en diputados alcanzó un 31% urbano y 29% rural.