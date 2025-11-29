Crisis en frontera con Perú: alcalde de Arica plantea corredor humanitario y pide apoyo ministerial

El alcalde de Arica, Orlando Vargas (PPD), se refirió a la crisis migratoria que afecta la frontera con Perú, luego del anuncio del presidente peruano José Jerí de decretar estado de emergencia en la zona. La situación se intensificó esta semana, cuando decenas de extranjeros irregulares llegaron hasta el Paso Fronterizo de Chacalluta con la intención de ingresar al país vecino.

Vargas explicó a Radio Cooperativa que el municipio mantiene una vigilancia constante y que hasta ahora no se ha instalado un campamento en el lugar. “No pasan de las 60 personas que se reúnen durante el día”, señaló, aunque advirtió que “pasan de noche” por pasos no habilitados, con taxis peruanos esperando para trasladarlos.

Corredor humanitario y falta de atribuciones

El edil sostuvo que la permanencia de los migrantes en la zona podría extenderse, debido a la solicitud del presidente peruano de apoyo al Ejército chileno para frenar el flujo. Vargas criticó el rol de los militares chilenos en la frontera:

“Lamentablemente, los militares chilenos están apostados allí como vigías, pero no tienen atribuciones. La ley no les dio atribución, entonces de ninguna manera los van a parar o los van a detener. Ellos tendrán que seguir su camino”, afirmó.

Ante este escenario, Vargas planteó la necesidad de un corredor humanitario. “Este tipo de problemas se solucionan en forma ministerial a través de la diplomacia. Y acá debería estar el señor (Alberto) Van Klaveren instalado con su homólogo peruano para hacer un corredor humanitario y que esta gente tenga que pasar a su país como siempre se ha hecho”, sostuvo, calificando el corredor como “lo más correcto que se puede pedir hoy día”.

Contexto electoral y migración

El alcalde también contextualizó la crisis en el marco de las festividades de fin de año, señalando que muchos migrantes viajan a sus países para reunirse con sus familias. Explicó que muchos de ellos “entraron sin papeles y salen sin papeles” por los costados del control regulado. Además, destacó que Chile sigue siendo un destino atractivo para colombianos y venezolanos.

Finalmente, vinculó la situación con el ambiente electoral. “Los candidatos ofrecen muchas cosas y es posible que algunos migrantes se hayan sentido tocados con esta pauta que ha entregado el candidato Kast”, señaló. Cerró su análisis con una crítica a la inviabilidad de las promesas de expulsión masiva: “Si no han sido capaces en cuatro años de sacar 10 aviones llenos de migrantes a sus países, menos lo van a hacer en 114 días”.