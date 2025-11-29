Devastadoras inundaciones dejan cerca de 500 muertos en el sudeste asiático

Las lluvias torrenciales del monzón golpearon fuertemente varios países del sudeste asiático. Según un último balance, en Indonesia murieron 300 personas, en Tailandia se contaron 162 fallecidos y en Malasia, dos víctimas mortales.

Las imágenes que llegaron de estos países del sudeste asiático son terribles. Pueblos destrozados, calles inundadas y personas desamparadas intentando salvar lo que pueden y buscando refugio.

En Indonesia, la zona más afectada se encuentra en el norte de la provincia de Sumatra con 166 muertos. Se trata de un balance provisional porque hay 270 personas desaparecidas. En la provincia de Aceh, al menos 47 personas han perdido la vida. Los equipos de socorro todavía no consiguieron llegar a todas las zonas afectadas.

Excusas del primer ministro tailandés

En Tailandia, 110 de los 162 muertos se registraron en la provincia de Songkhla donde el agua alcanzó una altura de tres metros.

“Debo disculparme por haber permitido que esto sucediera mientras estoy en el gobierno“, dijo este viernes el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, mientras visitaba un refugio en el distrito Hat Yai, muy afectado por las inundaciones. Charnvirakul afirmó que la prioridad ahora era que la situación no empeorara.

Mientras el descontento creció entre la opinión pública por la gestión de este desastre, las autoridades tailandesas anunciaron una indemnización que puede llegar hasta los 62.000 dólares a las familias que perdieron a alguno de sus miembros en estas catastróficas inundaciones.

Sri Lanka, también afectada por inundaciones mortales

En esta gran isla situada al sur de la India, las inundaciones y los deslizamientos de tierra provocados por las lluvias torrenciales causaron al menos 123 muertos y decenas de miles de desplazados.

Las fuertes precipitaciones fueron provocadas por el ciclón Ditwah, que avanzó hacia la India. Las peores inundaciones del siglo en Sri Lanka, en 2003, causaron 254 muertos.