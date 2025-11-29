Muñeca bielorrusa: Corte ordena sumario a ministro y exjuez vinculados a Sergio Yáber

El pleno de ministros y ministras de la Corte de Apelaciones de San Miguel ordenó iniciar una investigación sumaria administrativa en contra del ministro Carlos Farías Pino y del exministro Luis Sepúlveda Coronado, tras aparecer involucrados en la trama bielorrusa.

“El Pleno de ministras y ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel, en sesión de fecha de hoy 28 de noviembre de 2025, decidió iniciar un sumario administrativo para investigar la eventual responsabilidad disciplinaria del ministro de esta Corte Carlos Farías Pino y del exministro Luis Sepúlveda Coronado, quienes han aparecido mencionados en hechos expuestos por la prensa nacional y, teniendo presente, además, los antecedentes administrativos existentes en esta Corte”, indica la resolución.

Según reveló Ciper Chile, el suspendido conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, contrató a familiares de ambos jueces que votaron por él para asumir el cargo en 2018. Específicamente, contrató a la esposa de Sepúlveda dos meses después de asumir, y al hermano de Farías luego de un año.

Yáber justificó las contrataciones: “Asumir la oficina de Puente Alto requirió contratar personas con experiencia y una trayectoria suficiente para la atención de las personas y los trámites que se realizan. Es habitual que se pidan recomendaciones en el mundo notarial o judicial, porque se requieren personas con habilidades y conocimientos probados”.

El notario está imputado en la trama bielorrusa, pero aún no es formalizado. Se le investiga por presunta colaboración en el blanqueo de coimas, donde habría actuado con la pareja de la exministra Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, y el conservador de Chillán, Yamil Najle.

De acuerdo a los antecedentes de la Fiscalía Regional de Los Lagos, los abogados representantes del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, Mario Vargas y Eduardo Lagos, pagaron 45 millones de pesos a la exministra Ángela Vivanco a través de su pareja, Gonzalo Migueles, para que fallara en contra de Codelco en un litigio por una fallida licitación.

Siete resoluciones judiciales dictadas entre 2023 y 2024 favorecieron al consorcio en litigios con Codelco, obligando a la cuprífera estatal a desembolsar más de $17.500 millones.