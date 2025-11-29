Perfiles de los tres candidatos que se disputan la Presidencia de Honduras

Tres candidatos se disputaron la Presidencia de Honduras este 30 de noviembre: Rixi Moncada, Salvador Nasralla y Tito Asfura. El politólogo hondureño Sergio Vélez realizó un análisis para trazar las fortalezas y debilidades de los tres.

La candidata oficialista del Partido Libre, la abogada Rixi Moncada, fue la opción de una izquierda que llegó para poner fin al bipartidismo, pero que cayó en muchas de las inercias de sus antecesores.

Moncada, un carácter fuerte que podría jugar en su contra

“Rixi Moncada es una persona que tiene el conocimiento claro de la gestión de gobierno que estuvieron realizando. Tiene un respaldo muy fuerte por parte de la militancia de Libre. Se le reconoció como la gran lideresa. Es de un carácter fuerte, tiene un temple que llevó a saber de que es una persona de armas tomar”, explicó a RFI el politólogo hondureño Sergio Vélez.

Sin embargo, aunque esto puede ser “una gran fortaleza”, también podría ser “su propia debilidad, porque ante otros esa dureza que expresó de manera externa generó poca empatía con otros sectores que pueden ser de interés dentro del electorado”.

Nasralla, el showman que no convence a todos

Por parte del Partido Liberal está Salvador Nasralla, un showman populista que ya pactó con la izquierda hasta que su coalición explotó, y al que se suele culpar de dar bandazos ideológicos para llegar al poder.

“Salvador Nasralla, bajo el criterio propio, es una persona muy carismática. Viene de un aspecto del showman, donde él sabe cómo manipular audiencias, cómo decir lo que la gente quiere escuchar”, subrayó Vélez.

Pero, estimó el politólogo, “también se volvió en un aspecto una desventaja. ¿Por qué? Porque para muchos, es un criterio bastante superficial, más por el hecho de que hoy puede decirte algo y mañana cambia toda la temática y cambia toda la idea, no termina de cuajar con la idea de estadista que se está esperando de alguien que va a tener la primera silla del país”.

Asfura, el heredero

Tito Asfura, el empresario conservador al que Donald Trump dio su bendición, remodeló muchas infraestructuras como alcalde de Tegucigalpa, un activo que se contrapone al lastre de haber heredado las riendas del Partido Nacional, el mismo del expresidente condenado por narcotráfico, Juan Orlando Hernández.

“Asfura es una persona más reservada. Le gusta trabajar más que estar en cámara. Puede que por eso se le acuse que sea un poco parco. Vamos a la circunstancia de que él entró bajo un criterio y una sombra que no es de él. Y fue lo que pasó con Juan Orlando Hernández, ex presidente del país”, recalcó Sergio Vélez.

Las acusaciones de fraude reavivaron los fantasmas de la noche electoral de 2017, cuando tras un apagón de energía, los nuevos resultados encumbraron al presidente Juan Orlando Hernández hacia una reelección, acompañado de un estallido social en el que murieron al menos 23 personas, según la ONU.