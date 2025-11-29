PS critica recorte de presupuesto a la Fundación Salvador Allende: denuncian "claro sesgo" y amenaza al patrimonio

El Partido Socialista (PS) manifestó su profunda preocupación por la decisión del Congreso de eliminar la asignación presupuestaria destinada a la Fundación Salvador Allende, la única institución incluida en la Ley de Presupuesto que quedó sin recursos. Para el partido, esta medida refleja “un claro sesgo en contra del ex Presidente Salvador Allende”.

A través de un comunicado, la mesa directiva del PS subrayó que la fundación resguarda “uno de los patrimonios culturales más relevantes del país, la Colección de Arte de Solidaridad formada durante la dictadura, una de las colecciones de arte moderno más amplias y significativas de Chile”.

La exclusión del financiamiento fue calificada como “una amenaza directa a una parte importante del legado del Presidente Salvador Allende, exsenador y expresidente de la República, cuya figura representa un pilar fundamental en la historia democrática de nuestro país”.

El PS advirtió que la medida podría debilitar una institución que “trasciende las diferencias políticas” y que ha contado con el respaldo del Estado “de manera sostenida por décadas”. En ese marco, reafirmaron su compromiso con “la democracia, la protección del patrimonio cultural y la memoria histórica”.

Estupor y disconformidad desde la Fundación

Desde la Fundación Salvador Allende también se pronunciaron, recordando que en años anteriores recibían montos cercanos a $90 millones y que ahora se quedan sin “una fuente importante de apoyo económico”.

En su declaración, expresaron “estupor y disconformidad” y llamaron a las autoridades “a reconsiderar esta decisión, entendiendo que nuestra labor protege la memoria histórica y fortalece la democracia”. La organización destacó que ha desarrollado un “trabajo ininterrumpido en la promoción de la memoria, el arte, los derechos humanos y los valores democráticos”, y advirtió que la eliminación de fondos compromete “la continuidad de programas educativos, preservación de archivos históricos y el funcionamiento de nuestras instituciones asociadas”.

Subrayaron, además, que cada año han cumplido con los criterios técnicos y legales exigidos para recibir recursos públicos, incluyendo normativas vigentes y rendiciones de cuentas al día. “Realizamos un aporte permanente al patrimonio histórico, cultural y democrático del país. Por tanto, la decisión es incomprensible”, concluyeron.