Pulso Ciudadano: Kast supera el 58% de intención de voto para el balotaje frente a Jeannette Jara

A casi dos semanas de la segunda vuelta presidencial, un nuevo estudio de Pulso Ciudadano entregó un panorama preliminar del escenario electoral, revelando una marcada distancia entre los dos candidatos en competencia. La encuesta, realizada entre el 26 y 28 de noviembre a partir de 1.226 entrevistas, perfila una tendencia clara en intención de voto para el 14 de diciembre.

Según el sondeo, si la elección fuera hoy, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, alcanzaría un 58,9% de los votos válidos, mientras que la candidata oficialista Jeannette Jara obtendría un 41,1%, configurando el primer pronóstico consolidado para el balotaje.

Alta convicción y participación proyectada

La medición también exploró la convicción del electorado respecto a su voto, arrojando cifras altas:

Voto Decidido: Un 79% de la población declara estar muy decidido/decidido con su voto para la elección presidencial.

Participación: El sondeo indica un escenario de alta concurrencia, con un 88,9% de la población que declara estar muy seguro/seguro que irá a votar a la Segunda Vuelta Presidencial del 14 de diciembre.

Respecto a la percepción del posible ganador, la tendencia vuelve a favorecer al candidato del Partido Republicano: “Un 53,3% indica a José Antonio Kast”, mientras “un 24,1% indica a Jeannette Jara”.

Desempeño del Presidente Boric

Finalmente, la encuesta también evaluó el desempeño del actual mandatario. El Presidente Gabriel Boric cierra noviembre con un 27,6% de aprobación y un 57,1% de desaprobación, mientras que un 15,3% declara que no sabe cómo evaluar su gestión.