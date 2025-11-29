Red de Migrantes y Promigrantes alerta por crisis humanitaria de familias varadas en la frontera con Perú

La Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes manifestó su profunda preocupación y alerta a la opinión pública nacional e internacional ante los reportes que confirman que decenas de familias migrantes, incluyendo niños, niñas y adolescentes, se encuentran actualmente varadas y en condiciones de extrema vulnerabilidad a la intemperie en la zona fronteriza con Perú.

Consecuencia de políticas y retórica de expulsión

La Red afirma que esta situación de crisis humanitaria es una consecuencia previsible de la retórica y propuestas de actores políticos que promueven la expulsión sumaria de personas migrantes en situación irregular, sin considerar los canales seguros ni los marcos de protección internacional.

Según la organización, estas medidas, lejos de ser una solución, agravan la irregularidad, expulsando a familias hacia un desamparo absoluto y enfrentándolas a riesgos extremos como la travesía por el desierto, la Amazonia o su regreso a zonas de inestabilidad geopolítica.

“Resulta irresponsable y peligroso impulsar narrativas y políticas que, en la práctica, lanzan a familias enteras con niños a una miseria sin límites, o algo peor, a la muerte. No se puede resolver la irregularidad con más irregularidad y violencia”, declaró un portavoz de la Red.

El vocero enfatizó que el único “delito” de estas personas ha sido migrar en busca de un destino mejor, aportando con su esfuerzo y trabajo, frecuentemente no reconocido, al país.

Precedente peligroso para la sociedad chilena

La Red advierte que la normalización del abandono y la vulneración de derechos hacia un grupo específico sienta un precedente peligroso para toda la sociedad chilena.

“Lo que hoy les sucede a personas migrantes en situación irregular, mañana puede extenderse a otros grupos vulnerables dentro de Chile: pensionados, trabajadores, mujeres e infancias. Un Estado que abdica de su deber de proteger la dignidad de todas las personas, allana el camino para más abandonos”, agregó el portavoz.

En el contexto actual de discursos de odio y campañas electorales, la Red hace un llamado a priorizar la humanidad y la seguridad de las personas por sobre intereses políticos. Se exige a las autoridades competentes tomar medidas inmediatas para proteger a las familias varadas, garantizando su seguridad y dignidad, y se insta a la ciudadanía a no permanecer indiferente.