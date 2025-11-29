Diario y Radio Universidad Chile

Trump pide que se considere "cerrado en su totalidad" el espacio aéreo venezolano

El presidente estadounidense aumentó la presión sobre el régimen de Maduro, escalando su lucha contra el narcotráfico y el tráfico de personas en el Caribe con un despliegue militar que incluye el portaaviones más grande del mundo.
  • RFI
  • 29-11-2025

El presidente estadounidense aumentó la presión sobre el régimen de Maduro, escalando su lucha contra el narcotráfico y el tráfico de personas en el Caribe con un despliegue militar que incluye el portaaviones más grande del mundo.

Internacional

Después de anunciar que iba a combatir el narcotráfico de Venezuela por tierra, este sábado Donald Trump anunció por su red social que consideró cerrado el espacio aéreo venezolano, en otra vuelta de tuerca en la presión de Washington sobre Maduro en su lucha contra el carteles de la droga en el Caribe. Un despliegue militar que incluyó el portaaviones más grande del mundo.

Más de una veintena de presuntas “narcolanchasfueron bombardeadas por Estados Unidos en el Caribe y en el Pacífico, con un saldo de más de 80 muertos. Unos ataques cuya legitimidad se cuestionó puesto que no se presentaron pruebas de que en esas barcas se transportaban drogas.

Venezuela retiró esta semana los permisos para volar a seis aerolíneas, en represalia por su decisión de anular temporalmente sus vuelos ante las tensiones militares con Estados Unidos.

Se trató de la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileño-chilena Latam, la brasileña GOL y Turkish Airlines.

Maduro denuncia una guerra psicológica

Venezuela aseguró que la operación militar en el Caribe contra el narcotráfico esconde en realidad un plan para invadir Venezuela y derrocar a su gobierno.

Hace diecisiete semanas que Estados Unidos inició una guerra psicológica. Estas presiones inmorales tienen como objetivo aterrorizar a nuestro pueblo, pero hemos demostrado una fuerza fabulosa y una resistencia nacional“, aseguró el mandatario

Claves: , , , , , , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Tras IPC de febrero, Grau destaca cifra de inflación: "Es el valor más bajo desde el 2020"
post-title
Resultados Simce 2025 muestran estabilización de aprendizajes tras recuperación pospandemia
post-title
Caída sorpresiva del empleo en Estados Unidos, la Casa Blanca optimista
post-title
EE.UU. y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X