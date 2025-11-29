U. de Chile otorga a Delfina Guzmán la Medalla al Mérito Cultural Profesor Pedro de la Barra

La actriz Delfina Guzmán, con 97 años y más de siete décadas de trayectoria, fue reconocida por parte de la Universidad de Chile con la Medalla al Mérito Cultural Profesor Pedro de la Barra, galardón que fue entregado por la Rectora de la Casa de Bello, Rosa Devés, en una ceremonia realizada en la Cineteca Nacional.

En sus palabras, la Rectora Devés destacó “su temple, su oficio y humor entrañable”, relevando cómo en toda su trayectoria, incluyendo momentos oscuros como la dictadura, Delfina Guzmán contó “historias que resguardaban la humanidad”.

“Nos enseñó con inteligencia y creatividad que la verdad se puede y se debe llevar de frente siempre. Sembró un oficio y lo compartió con otros y otras… A través de este reconocimiento, reafirmamos también nuestro compromiso con una educación para los Derechos Humanos y la democracia, de modo que su legado se encarne en las y los jóvenes y se multiplique”, dijo la Rectora Devés.

A nombre de Delfina Guzmán y su familia, su bisnieta, Lupe Eyzaguirre, leyó un texto escrito por la nieta de la actriz, Francisca, donde la describe como una persona “incorrecta, agradecida, enorme, equivocada y no, esa es también, la que se equivoca y recalcula”. El texto destacó la dicotomía de la actriz entre ser oligarca y “pelear contra una dictadura dolorosa y peligrosa”, y su capacidad de “saber navegar todas las aguas, con agudeza e inteligencia”.

Trayectoria y legado en las artes nacionales

El vínculo de la actriz con la Universidad de Chile comienza cuando ingresó a la Escuela de Teatro Experimental, de la cual egresó en 1956, el mismo año en que debutó en el Instituto de Teatro de la Universidad de Chile. Su obra ha tenido un impacto fundamental en el público nacional de manera transversal, destacando en cine, teatro y televisión, con papeles en teleseries como “Sucupira”, “La Fiera” y “El Circo de las Montini”.

La ministra Arredondo celebró el reconocimiento, afirmando que la medalla es un reconocimiento “justo y necesario a una trayectoria que ha engrandecido nuestras artes y nuestra memoria cultural”, destacando la valentía de la actriz y la celebración a su vida y legado. La distinción “Profesor Pedro de la Barra” fue instituida para destacar a las personas que, pertenecientes o no a la Universidad de Chile, se distingan por su contribución a la creación, promoción y difusión cultural.

Estreno de documental “Delfina: cállese, apúrese y no se luzca”

Una vez finalizada la ceremonia en la Cineteca Nacional del Centro Cultural Palacio La Moneda, se estrenó la pieza audiovisual “Delfina: cállese, apúrese y no se luzca”, documental dirigido por Ricardo Carrasco.

El cineasta aseguró que la cinta, que ya tuvo una excelente recepción en el Festival de Cine de Viña, muestra a “una mujer fuera de época, que rompe todos los moldes, una mujer que pudo crear y que tuvo una vida creativa increíble”. La película explora la historia de Delfina Guzmán desde la quietud de su casa, revisando su infancia, su ruptura con la clase de privilegios, su descubrimiento del teatro como espacio de libertad y su reflexión sobre el paso del tiempo.