Ximena Póo y situación migratoria en la frontera norte: "Estamos en una tormenta perfecta que reactiva el racismo y la xenofobia"

La situación humanitaria en la frontera norte, exacerbada por la militarización peruana y el clima electoral en Chile, ha generado lo que la académica Ximena Póo califica como una “tormenta perfecta”. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la coordinadora de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile analizó cómo se construyen “climas afiebrados” de odio que, validados por figuras de poder, terminan persiguiendo a quienes denuncian o piensan distinto, como ocurrió recientemente con el periodista de CHV Rafael Cavada.

Para la experta, el problema de fondo es estructural: “Siempre la doctrina ha sido la misma, de considerar al extranjero y al migrante como enemigo”, afirmó, lamentando que ni la Ley de Migraciones de 2021 ni la Política Migratoria de 2023 han logrado cambiar este enfoque de “securitización”.

La “tormenta perfecta” y el rol del Estado

Póo identifica tres factores que agudizan la crisis actual: la militarización de la frontera por parte de un gobierno interino en Perú, la amenaza de una intervención directa de la administración Trump en Venezuela y el clima electoral chileno, donde “América Latina también está girando a la ultraderecha”.

La académica es crítica con la gestión del actual gobierno, señalando que “abrió el dique hacia la ultraderecha” al no implementar políticas intensivas de regularización y permitir un “caos administrativo enorme”.

“Hay personas que están en situación regular en Chile y no tienen una visa ni siquiera temporal (…) Tenemos un Estado muy ineficiente“, sentenció. Ante esto, Póo propone medidas urgentes, establecer una mesa de trabajo con Perú, Bolivia y Colombia, y coordinar con ACNUR y la OIM para generar un “corredor humanitario” que proteja a quienes hoy quedan varados.

El peligro de los discursos de odio

Consultada sobre cuándo el discurso antimigratorio cruza la línea hacia el odio, la académica fue tajante: “Chile estructuralmente ha sido un país racista, xenofóbico y clasista desde la colonia hasta hoy”. Advirtió que la falta de una legislación que sancione el negacionismo y el odio permite que estos discursos florezcan, especialmente en tiempos electorales.

“Se reactivan estos discursos a nivel institucional, porque hemos tenido también parlamentarios de izquierda y de derecha en contra de las personas que migran“, explicó.

Sobre las promesas políticas de expulsiones masivas, la académica las calificó de inviables, ya que “demoraríamos décadas” y advirtió sobre el peligro de las reformas legales en curso, que podrían permitir expulsiones por faltas menores como “ruidos molestos”, contraviniendo tratados internacionales. “Entraríamos ahí en una falta internacional importante”, alertó.

Un llamado ético al periodismo

Finalmente, desde su rol como formadora de periodistas, Póo hizo un llamado a evitar la estigmatización y la revictimización en la cobertura de la crisis.

“Los medios tienen que darse el trabajo de pensar, de reflexionar, de tomar decisiones éticas e informadas”, señaló, criticando la tendencia a “criminalizar” o a “estrujar emocionalmente” a las personas migrantes.

“Hay que trabajar pensando en la persona en toda su dignidad y como un igual, no como alguien que está abajo”, concluyó, enfatizando que la migración “no es un delito” y que el desafío es comprender la complejidad de un fenómeno global sin caer en la simplificación populista.