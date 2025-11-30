Galilea: “El Partido Republicano debe reinventar su política como gobierno” y será inevitable la convivencia con Chile Vamos

A dos semanas de la segunda vuelta presidencial, el presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, afirmó que el tránsito de su partido hacia la campaña de José Antonio Kast se produjo de manera natural, recordando que RN había resuelto apoyar a quien pasara al balotaje por la oposición.

En entrevista con La Tercera, el dirigente subrayó que el escenario parlamentario —con un Senado empatado y una Cámara con mayoría relativa— “obliga a la derecha a adoptar un estilo político más pragmático”. En ese marco, proyectó “una convivencia inevitable entre republicanos y Chile Vamos”.

La Necesidad de Cambiar la Política Desde el Oficialismo

Galilea sostuvo que el Partido Republicano, al convertirse en gobierno, deberá modificar su forma de hacer política:

“Cuando eres gobierno y no tienes mayorías, no sacas nada con ser simplemente contestatario. Ese es un ‘lujo’ que se pueden dar partidos minoritarios u opositores. Pero cuando tú eres el oficialismo, cuando llevas el Poder Ejecutivo, tienes que necesariamente buscar espacios de acuerdo y colaboración”, señaló.

Según el líder de RN, esta necesidad de convivencia y moderación se marca por “la necesidad de consolidar mayorías y moderar estrategias que, desde la oposición, resultaban rentables, pero que en el gobierno serían insostenibles”.

Balance y Proyecciones

Respecto de la candidatura de Evelyn Matthei, Galilea reconoció que “no logró atraer a sectores jóvenes ni populares”, aunque valoró el esfuerzo. Sobre la segunda vuelta, advirtió que “un eventual triunfo de Kast requerirá unos primeros 100 días centrados en seguridad y combate al crimen organizado”.

Galilea defendió la alianza con Demócratas y rechazó diagnósticos que anticipan el fin de Chile Vamos, destacando que su partido “mantiene la bancada más grande en el Senado y sigue siendo relevante en el nuevo escenario legislativo”. Indicó que “será inevitable la colaboración parlamentaria” con los republicanos y que RN enfrentará el proceso con espíritu constructivo.

Finalmente, el presidente de RN reiteró que no se repostulará al Senado ni a la presidencia del partido, y que su aporte futuro será desde instancias políticas internas. Abrió la posibilidad de que Andrea Balladares asuma la conducción de RN tras su éxito electoral en el Maule.