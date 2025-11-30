Honduras vota con la sombra del narcotráfico y en estado de excepción

Del enviado especial de RFI a Tegucigalpa, Carlos Herranz

Los comerciantes del centro de Tegucigalpa ya comenzaron a poner vallas de protección en sus escaparates y vitrinas. El temor fue palpable. Nadie sabe lo que puede pasar este domingo y si la violencia puede secuestrar la cita con las urnas tras una campaña marcada por el cruce de acusaciones de fraude electoral entre partidos y en la que la solidez de las instituciones hondureñas se puso a prueba. Ahora llegó el gran examen y el fantasma de que los resultados no puedan ser certificados por el Consejo Nacional Electoral o reconocidos por los partidos políticos.

El oficialismo de izquierdas llevó días azuzando el recuerdo del golpe de 2009 contra Manuel Zelaya para justificar su posición: o la victoria es suya o hay fraude. La oposición, liberales y conservadores, critican la deriva de Libre, la formación oficialista de Zelaya, Xiomara Castro y su candidata Rixi Moncada y temen que su control de las fuerzas armadas y del estado de excepción pueda ser utilizado. Y si todo eso fuera poco en uno de los países con mayores índices de corrupción y violencia del mundo, irrumpió Donald Trump con mensajes para echar un poco más de gasolina a una hoguera fuertemente polarizada que va sobrada de combustible.

El mandatario estadounidense brindó su apoyo al candidato conservador, el empresario Tito Asfura, exalcalde de Tegucigalpa. Un apadrinamiento basado en la amenaza de regular el grifo de los retornados, a sabiendas que las remesas suponen un 25% del PIB hondureño y en el posible indulto a Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico en EE.UU. Ese posible indulto a JOH que anunció Trump estuvo siendo explotado por la izquierda para arremeter contra la oposición. Indultar al expresidente condenado por narcotráfico que, precisamente perteneció al partido conservador como Asfura.

El país votó este domingo bajo en un estado de excepción ordenado por la presidenta Castro como medida extrema para intentar controlar zonas ahogadas por la violencia de las pandillas que controlan amplios territorios y el avance sin tregua del crimen organizado. La mandataria también ordenó a la policía que emprendiera una operación con allanamientos, capturas y retenes en zonas como San Pedro Sula, importante ciudad industrial del país.

Los sondeos hasta ahora no fueron concluyentes entre los tres candidatos en liza: la oficialista Rixi Moncada (Libre), y los opositores Tito Asfura, empresario del Partido Nacional y el showman televisivo Salvador Nasralla, un populista que tan pronto puede querer pactar con la derecha como con la izquierda y que suele ser acusado de bandazos ideológicos para hacerse con el poder. De hecho, gracias a sus votos Xiomara Castro llegó al poder en las últimas elecciones, Nasralla quedó como vicepresidente hasta que la relación entre ambos estalló, en un episodio que suele ser habitual entre partidos en la política hondureña. La última vez que se celebraron unas elecciones con tanta volatilidad, en 2017, el día de las elecciones se convirtió en una espiral de resultados en litigio, manifestaciones y un toque de queda impuesto por el ejército. 23 personas murieron entonces, según la ONU.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, llamó a todos los hondureños a votar de manera masiva para evitar los fraudes electorales y mantener el porcentaje de participación del proceso general pasado. Tania Marques, jefa adjunta de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, enfatizó ante medios de comunicación que la participación de su equipo en este proceso “es estrictamente técnica, no es basada en ideologías políticas y solamente tomamos en cuenta hechos verificados“. El equipo de la misión de observadores de la UE llevó ya más de un mes trabajando sobre terreno y el próximo 2 de diciembre publicarán su informe de conclusiones. Como en las elecciones generales de 2021, el CNE generará resultados parciales la noche del domingo para conocer el candidato con más votos alcanzados y que gobernará el país. Gracias al TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares), la ciudadanía, partidos y medios podrán ver los resultados iniciales con mayor rapidez luego del cierre de las mesas.

Sin embargo, la declaración la hará ese organismo electoral hasta que haya sumado la mayor cantidad de votos con una tendencia irreversible. Para frenar la desinformación, el CNE exhortó a los partidos políticos y empresas dedicadas a realizar encuestas a no difundir resultados totales o parciales de encuestas o sondeos de opinión pública.

El problema de la financiación de las campañas políticas por parte del narco es otra de las grandes preocupaciones que entronca con la corrupción y la violencia. El tope máximo de gasto es de 20 millones de dólares pero todos los partidos gastan más.

Papel de EE.UU. y China

En Honduras predominó históricamente un conservadurismo religioso y político social y una tutela por parte de EE.UU. Washington defendió sus intereses en el país, visto como base para mantener su influencia en Centroamérica.

A mediados de los pasados años ochenta construyó el complejo militar de Palmerola, a una hora de la capital, que sirvió de plataforma logística para desplegar sus tropas en la región. Ahora es también la gran puerta de entrada al país con el nuevo aeropuerto internacional. El aumento de la tensión con Venezuela, hizo además aún más importante para Trump tener un socio más con costa en el Caribe.

Los llamados de Trump a votar por Asfura contrastan con el acercamiento que China tuvo durante el mandato de Xiomara Castro pese a que muchos hondureños se dicen decepcionados con inversiones chinas que en realidad emplearon a poca mano de obra local. En cualquier caso, estas elecciones tienen una lectura geoestratégica, también con Taiwán en el centro del tablero y que gane uno u otro candidato podría ser esencial para el episodio centroamericano de la guerra comercial entre Washington y Pekín.