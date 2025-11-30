Javiera Martínez: El gobierno ha logrado contener el gasto con éxito y destaca mejoras en el Presupuesto tras negociaciones

La discusión del último Presupuesto del actual gobierno se inició con tensiones, pero terminó con la aprobación del erario fiscal tres días antes del plazo final. El Ejecutivo logró mantener las proyecciones de ingresos y gastos, pese a las críticas de la oposición, imponiendo sus metas fiscales.

La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, valoró en entrevista con La Tercera el resultado y destacó que, como en años anteriores, la negociación estuvo marcada por la polarización política. “En las discusiones presupuestarias uno queda con la sensación de que el Presupuesto que salió es mejor que el que ingresó”, señaló, subrayando que “los aportes parlamentarios permitieron mejorar el proyecto”.

Metas Fiscales y Contención del Gasto

Martínez calificó el rechazo inicial en la comisión mixta como un “mal resultado”, ya que dificultó el trabajo técnico. Sin embargo, en la etapa final se realizaron reasignaciones sin aumentar el marco de gasto, lo que permitió cumplir con las metas de:

Balance Fiscal Estructural: -1,1% del PIB.

Deuda Pública: 43,2% del PIB para 2026.

El gobierno defendió la mantención del crecimiento del gasto en 1,7%, en un contexto restrictivo. Martínez explicó que “se cedió en algunas áreas, como la suplementación de programas de la Junaeb y seguridad con recursos originalmente destinados a cultura”.

La directora enfatizó que “más del 90% del Presupuesto corresponde a leyes permanentes, inversión pública o intereses, lo que limita los márgenes de reducción”. Afirmó categóricamente:

“Este gobierno ha sido, en términos de contención de gasto, muy exitoso”, recordando que “se asumieron compromisos como el financiamiento de la PGU y las deudas derivadas de la pandemia”.

Legado Fiscal y Transparencia

Martínez defendió la regla fiscal dual y el límite de deuda del 45% del PIB, definido como un parámetro conservador que mantiene una ventaja competitiva frente a otros países. A su juicio, “el legado fiscal del gobierno incluye avances metodológicos, mayor transparencia y la implementación de esta regla dual”.

En el plano personal, Martínez reconoció que 2024 fue el año más complejo en términos fiscales y que 2023 lo fue en lo político. Pese a ello, aseguró que nunca pensó en renunciar y valoró el respaldo recibido desde el equipo de Hacienda. De cara al futuro, adelantó que planea continuar sus estudios tras dejar la Dirección de Presupuestos.