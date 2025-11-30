Kast endurece discurso migratorio y da ultimátum de 102 días a extranjeros irregulares

En una visita a la Región de O’Higgins, José Antonio Kast volvió a instalar con fuerza el tema migratorio en medio de la recta final de la campaña presidencial. El candidato del Partido Republicano defendió nuevamente su propuesta de retorno voluntario para extranjeros en situación irregular, planteando un ultimátum que —según dijo— se aplicaría en caso de llegar a La Moneda.

El abanderado sostuvo que “les quedan 102 días para dejar nuestra patria a quienes no estén de manera regular en Chile, para que puedan llevarse todas sus pertenencias, bienes, ahorros”, señalando que ese sería el plazo previo a la asunción de un eventual gobierno suyo. Agregó que, si no se cumple, “la oportunidad que se haga control de identidad y se determine que alguien está irregular, va a ser expulsado de nuestra nación con lo puesto”.

Críticas al Ejecutivo y llamado a corredor de retorno

Kast también vinculó su propuesta con el creciente desplazamiento de personas hacia el norte del país, adjudicando la responsabilidad al Ejecutivo. A su juicio, “quién tiene que hacerse cargo es este gobierno”, criticando además que el Presidente Gabriel Boric “haya visitado hasta cuatro días la zona sur, cuando debería ir a la zona norte”.

En esa línea, llamó al Mandatario a coordinarse con otros países de la región. “Es urgente que el gobierno se haga cargo, que converse con el Presidente de Ecuador, Perú, Colombia y haga un corredor de retorno, debe hacerlo él, si él es la autoridad que dirige los destinos de la nación. Se puede hacer, pero no tienen voluntad ni interés”, afirmó.

El candidato republicano insistió además en que cualquier proceso de regularización migratoria deberá realizarse fuera del territorio nacional. “Si alguien quiere regularizarse debe salir de Chile, volver a su lugar de origen y desde allí presentar todos los antecedentes. Y si tenemos las capacidades, podemos estudiar su caso”, puntualizó.

La propuesta ha generado debate dentro y fuera del mundo político, mientras el tema migratorio continúa marcando la agenda en distintas regiones del país.