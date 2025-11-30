Manuel García estrenó "POR EL CAMINO (al Aprendiz)" como primer adelanto de su nuevo álbum de estudio

El trovador nacional Manuel García estrenó su nuevo sencillo “POR EL CAMINO (al Aprendiz)“, el primer adelanto de su undécimo álbum de canciones inéditas. Este nuevo trabajo sucede a “Pánico (VMG)” y es la primera música original que publica desde “La Jaula de los sueños olvidados” (2024), ganador del reciente Premio Pulsar a Mejor Cantautor.

El single, estrenado el jueves 27 de noviembre en plataformas y con videoclip, es una versión más optimista del autor en agradecimiento a los creadores y al legado de referentes para su carrera, como el cubano Silvio Rodríguez.

Considerado uno de los músicos chilenos más exitosos y prolíficos de este milenio, Manuel García acumula en las últimas dos décadas 10 discos de estudio. El nuevo álbum fue grabado y producido en los Estudios Ojalá, propiedad del maestro Silvio Rodríguez en La Habana, Cuba. Una producción que contó con la participación de la pianista chilena Carmen Paz “Kuki” González y la codirección musical de la ingeniera de sonido Merlin Lorenzo.

Un homenaje a Silvio Rodríguez

Manuel García comentó que “POR EL CAMINO (al Aprendiz)” es “una canción agradecida. De un saludo, en forma de piñata, a las almas andariegas que entregan su arte de pueblo en pueblo”, y fue lanzada como un regalo simbólico a Silvio Rodríguez, quien cumplió años el 29 de noviembre.

La relación artística entre ambos ya cuenta con archivos como la versión a dúo de ‘El viejo comunista’ para el álbum de duetos ‘El caminante’ (2022) y para ‘Pánico VMG’ (2025). Recientemente, García actuó junto a Rodríguez en uno de sus conciertos en el Movistar Arena de Santiago.

Gira de los 20 años de “Pánico” continúa

En paralelo al lanzamiento de su nuevo material, el trovador nacional continuó con su exitosa gira dedicada a los 20 años de su primer disco solista, “Pánico”. El espectáculo superó los 60 conciertos, la gran mayoría agotados, con shows programados este fin de semana en Osorno (28 de noviembre en Sonesta Hotel) y en Concepción (29 de noviembre en el Teatro Biobío, agotado desde hace meses).

La misma gira iniciará el 2026 en Valparaíso, La Serena, Temuco y el Teatro Aula Magna del Liceo Manuel de Salas de Ñuñoa, camino a su presentación en formato banda para la próxima edición de Lollapalooza en marzo, que en abril llevará el espectáculo a Talca, Frutillar y nuevamente a Concepción.