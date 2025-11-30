Ministro de Bukele: “Ningún asesino saldrá caminando de nuestras cárceles” y ofrece su modelo a Kast

El ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, visitó Chile esta semana para participar en un seminario y sostener reuniones con dirigentes del Partido Republicano. Entre los asistentes estuvieron José Antonio Kast, Arturo Squella, Rodolfo Carter y Germán Codina. El encuentro se enmarca en el interés de Kast por conocer de cerca la experiencia salvadoreña en el combate al crimen organizado y la gestión penitenciaria.

Villatoro recordó en entrevista con La Tercera que el vínculo con Kast comenzó en diciembre de 2023, y se consolidó meses después con la visita del líder republicano al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel construida por el gobierno de Nayib Bukele.

Un Modelo “Exportable” y Régimen Estricto

El ministro sostuvo que “el modelo salvadoreño es ‘exportable’, aunque debe adaptarse a cada realidad nacional”. Explicó que la estrategia se basa en fases de control territorial y en un régimen penitenciario estricto, diseñado para impedir que los cabecillas criminales mantengan influencia desde las cárceles.

“Nuestra infraestructura se construyó para que ninguno de esos asesinos salga caminando de la cárcel”, afirmó categóricamente Villatoro.

Respecto de Chile, el ministro señaló que el país “enfrenta un escenario similar al de Argentina, con bandas y clanes que han ganado espacio en las cárceles”. Advirtió que “fenómenos como el Tren de Aragua requieren un tratamiento diferenciado”, pero insistió en que “es posible neutralizarlos si existe decisión política y soberanía en el diseño de las políticas de seguridad”.

Respuesta a Críticas de Derechos Humanos

Villatoro defendió la severidad del régimen penitenciario salvadoreño, que incluye restricciones alimentarias y ausencia de beneficios para los internos de pandillas. Justificó estas medidas “como parte de un mensaje disuasivo hacia las nuevas generaciones y como garantía de que el Estado mantiene el control absoluto en las prisiones”.

También respondió a las críticas de organismos de derechos humanos, señalando que “las pandillas identificaban a estas entidades como sus defensores”. Defendió la postura de su gobierno: “Estamos luchando contra terroristas, nosotros les respetamos la vida, que es el derecho humano más grande que hay”, dijo, subrayando que la prioridad del gobierno es proteger a la población.

Finalmente, el ministro destacó que “la experiencia salvadoreña se inspiró en procesos internacionales como el tribunal de Núremberg, la lucha contra la mafia en Italia y las leyes antiterroristas en España”. Recomendó a Kast y a su equipo “realizar un análisis propio de la historia reciente de Chile para diseñar una estrategia ‘made in Chile’, ajustada a las necesidades locales”.