Venezuela: analistas advierten que intervención de Trump podría generar un nuevo éxodo masivo de migrantes

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha alcanzado un punto crítico ante la posibilidad de una intervención militar directa por parte de la administración de Donald Trump. Una escalada que, según expertos internacionales, no solo busca un cambio de régimen, sino que responde a intereses geopolíticos mayores y amenaza con desestabilizar a toda la región sudamericana.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, y Fernando Estenssoro, doctor en Estudios Americanos y académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, proyectaron las eventuales consecuencias de esta operación.

De la inestabilidad interna a la disputa estratégica por los recursos

Sobre la naturaleza de la intervención, las visiones apuntan a un escenario de alta incertidumbre. Para Estenssoro, la acción estadounidense podría no ser breve. “Todo indica que (Trump) está haciendo actividades para ir escalando paulatinamente (…) Yo creo que esto más bien no va a ser breve, puede durar un tiempo largo“, señaló, advirtiendo que el mandatario norteamericano utiliza este conflicto también para “distraer las críticas internas“, como el caso Epstein.

Por su parte, Gilberto Aranda ve difícil una “invasión a gran escala” con ocupación territorial debido al número de efectivos, pero sí proyecta un escenario de agresión tipo “golpe” o ataque focalizado. La clave, según Aranda, radica en el vacío de poder:

“El tema es cuánta inestabilidad y cuánto tiempo. Y eso depende mucho del plan que exista para el día después (…) Si no hay un plan, los colectivos armados y grupos que controlan espacio en Venezuela pueden complicar el cuadro”, explicó Aranda, advirtiendo riesgos para fronteras como la de Colombia y Brasil.

Más allá de la retórica sobre democracia, Estenssoro es enfático en señalar que el motor de esta agresión es geopolítico y económico. A su juicio, Estados Unidos busca recuperar su hegemonía en lo que considera su “almacén” de recursos.

“Estratégicamente lo que busca Estados Unidos (…) es expulsar a China de la región“, afirmó el académico de la USACH. Estenssoro argumenta que Washington no puede competir económicamente con Beijing en Sudamérica y, ante la posibilidad de una confrontación militar directa con la potencia asiática, necesita asegurar el control del vecindario.

“El tema no son los derechos humanos, el tema de lo que le interesa a Estados Unidos y a Trump también es el petróleo de Venezuela“, sentenció Estenssoro, agregando que la región es vista como una reserva estratégica de litio, cobre, agua y petróleo.

Escenarios migratorios y el “lamentable” silencio internacional

Uno de los puntos más sensibles para países como Chile es la migración. Gilberto Aranda plantea dos escenarios diametralmente opuestos dependiendo del resultado de la operación.

Si existe una intervención focalizada que logre una transición rápida hacia un gobierno de signo político distinto, “vamos a tener un camino inverso hacia Venezuela, una parte que va a buscar volver a su tierra”.

Sin embargo, el riesgo es alto. “Si estamos hablando de una intervención ampliada, que dure mucho tiempo y sin plan para el día después, vamos a tener en cambio una fuga hacia afuera“, advirtió Aranda, proyectando una posible nueva ola migratoria si reina el caos.

Finalmente, ambos expertos coinciden en la debilidad de la respuesta internacional. Estenssoro calificó el silencio de los organismos y de Europa como "lamentable" e "hipócrita", contrastando la reacción frente a Ucrania con la pasividad ante las acciones de Trump en el Caribe.

“Aquí lo que estamos viendo son acciones de fuerza sin ningún tipo de discurso que la justifique y estamos volviendo a una política imperial“, sostuvo Estenssoro.

Aranda atribuye esta inacción a la “asimetría manifiesta de poder” entre Latinoamérica y EE.UU., y a la “grave crisis que está experimentando el multilateralismo“, especialmente la ONU. Según el académico de la U. de Chile, aunque países como Brasil intentaron mediar, la capacidad de influencia es limitada porque “nadie se va a querer enfrentar tampoco en una confrontación directa militar con Estados Unidos”.