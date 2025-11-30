Venezuela denuncia la "amenaza colonialista" y la nueva "agresión" de Trump tras declarar "cerrado" el espacio aéreo

Venezuela ha condenado este sábado la “amenaza colonialista” del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha declarado “cerrado” el espacio aéreo del país latinoamericano, lo que supone una nueva “agresión” norteamericana, según el Gobierno de Caracas.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela repudió con “absoluta contundencia” el mensaje de Trump difundido en redes sociales, en el que pretende “aplicar extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de Estados Unidos” al intentar “dar órdenes y amenazar la soberanía del espacio aéreo nacional”.

Caracas subrayó que estas declaraciones suponen un “acto hostil, unilateral y arbitrario” contrario a los principios del Derecho Internacional, enmarcado en una “política de agresión permanente” con “pretensiones coloniales sobre América Latina y el Caribe”.

Violación de la Carta de la ONU

El Gobierno de Venezuela considera que estas afirmaciones suponen una “amenaza explícita de uso de la fuerza“, lo cual está prohibido de forma “clara e inequívoca” en el Artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas. Además, este “intento de intimidación” viola el Artículo 1 de dicha Carta, que “consagra como principio fundamental el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”.

Venezuela exige “respeto” por su espacio aéreo y advierte de que “no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias” de “ningún poder extranjero”. También emplaza a los demás países, a la ONU y otros organismos multilaterales a “rechazar con firmeza” este “acto de agresión inmoral” que “equivale a una amenaza contra nuestra soberanía y seguridad”.

“Venezuela sabrá responder con dignidad, con legalidad y con toda la fuerza que otorgan el derecho internacional y el espíritu antiimperialista de nuestro pueblo”, ha resaltado el comunicado.

El Ministerio destaca, además, que con esta acción Estados Unidos ha suspendido “de manera unilateral” los vuelos de repatriación de emigrantes venezolanos que se realizaban a través del Plan Vuelta a la Patria.

Por su parte, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, advirtió que defenderán la soberanía del país “al costo que sea”. “¡DEFENDEREMOS NUESTRA SOBERANÍA AL COSTO QUE SEA!”, publicó Padrino en su cuenta en Telegram.

La respuesta de Caracas se produce luego de que Trump anunciara en su plataforma Truth Social que el espacio aéreo “sobre” Venezuela y “sus alrededores” ha quedado completamente “cerrado”, en un contexto de creciente acumulación de efectivos militares y declaraciones sobre la intención de detener a narcotraficantes en territorio venezolano.