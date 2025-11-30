Diario y Radio Universidad Chile

Vidal cuestiona ambiente electoral: “Nos están matando antes del resultado” y acusa estrategia para “bajar la motivación”

El vocero de la candidatura de Jeannette Jara, Francisco Vidal (PPD), criticó que la derecha "ya instaló que ganó" el balotaje. El exministro llamó a enfocarse en el electorado popular y desestimó la idea de que la elección ya esté zanjada.

Elecciones 2025

El exministro Francisco Vidal, vocero del comando de la candidata presidencial oficialista Jeannette Jara, rechazó los planteamientos que dan por cerrado el balotaje en favor del abanderado opositor José Antonio Kast.

En conversación con Radio Nuevo Mundo, Vidal cuestionó el ambiente instalado en la prensa y el mundo político: “La derecha ya ganó. Ellos ya instalaron que ganaron”, afirmó, agregando que algunos analistas incluso proyectan a la coalición oficialista en un rol de eventual oposición.

El dirigente del PPD sostuvo que esos vaticinios responden a una estrategia política:

“Nos dijeron que a la segunda vuelta iban a pasar dos alemanes, así era, así comenzó la campaña. Después nos instalaron que iban a ser mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en el Senado. Tampoco. Y hoy día nos están matando antes del resultado”.

“Yo creo que la estrategia es de manual, es bajar la motivación, bajar el estímulo, expandir la derrota, es a los vacilantes que se escondan, porque hay mucho de eso también. Pero yo creo que todavía tenemos una oportunidad”, reflexionó Vidal.

El exministro también apuntó a la oposición, señalando que “ya se están repartiendo ministerios”. Como ejemplo, mencionó lo ocurrido en el seminario por los 35 años de Libertad y Desarrollo, donde “El señor Daza que es vicepresidente de Argentina en la economía, le cedió públicamente el Ministerio de Hacienda al señor Quiroz. Impresionante, pero bueno ¿Qué podemos esperar?”.

Finalmente, el vocero oficialista subrayó que la recta final de la campaña debe enfocarse en el electorado popular: “Yo creo que en estos doce días reales de campaña que quedan, la clave es el mundo popular, decirles lo que plantea Jara, el compromiso principal es que usted llegue a fin de mes con su pensión o con su salario y no tenga que endeudarse”.

