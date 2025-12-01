Alcalde de Arica descarta crisis en frontera con Perú: "Es una situación muy normal"

En conversación con Radioanálisis para su primera edición, el alcalde de Arica, Orlando Vargas, abordó la situación migratoria en la frontera con Perú, tras la militarización de la zona ordenada por el presidente (i) José Jerí. “Lo que yo veo como primera autoridad de la ciudad: no hay crisis. Una crisis se va a generar cuando haya 500, 600 o 1000 migrantes (…) en este caso no se han sobrepasado ni 50 migrantes en ese sector, algunos se han devuelto, son muy pocos los que han pasado. No existe una real crisis”, aseguró la autoridad comunal.

La autoridad comunal argumentó que perciben “una situación muy normal, tan normal que es como todos los días“. “La única diferencia entre la semana pasada hasta ahora es que el país de Perú instaló como a 50 efectivos militares, eso sucedió ayer a un costado de nuestro control regulado Chacalluta, sector peruano, Santa Rosa. Habrían unas 20 personas hoy día en la mañana, que son las mismas que estaban desde ayer”, detalló.

“Desde este municipio ya la semana pasada hicimos un Consejo de Seguridad de Desastres (Cogrid) y estamos listos y dispuestos a, cuando suceda una crisis, salir a socorrer, ayudar a los migrantes con médicos, con alimento, hasta con veterinario por si hay mascotas, pero en este caso no se han sobrepasado ni 50 migrantes en ese sector”, afirmó Vargas.

Sobre cómo evalúa el flujo de personas y el manejo comunicacional del tema, el alcalde Vargas explicó que: “Cuando tú encuentras que hay 15 personas, 20 personas esperando en el control regulado que no tienen documentos, esa gente normalmente pasa por un costado a 1 km de nuestro paso regulado, porque por ahí en la noche pueden pasar, porque es escarpado ahí, no hay cerro, no hay nada que controle eso. Entonces, ¿qué hacen ahí si no tienen papeles? Porque ese es el curso regulado donde usted presenta su cédula de identidad o su pasaporte e ingresa o se retira del país”.

“Entonces, es raro ver eso. La verdad es que yo no puedo atribuirlo a nada más que cuando llega esta fecha de diciembre la gente comienza a ir a ver a sus familias al norte, a Ecuador, a Colombia, a Venezuela y después vuelven y pasan por pasos no habilitados de nuevo. Esto es así hace años”, agregó.

La autoridad sostuvo que “la política migratoria debe endurecerse“. “Lo otro que veo es que nuestro canciller y el del Perú deben de reunirse y crear un corredor humanitario estable, para que cuando sucedan estas cosas, no hayan estas alarmas ni tampoco tengan que preocuparse tanto de un paso que es normal. Chacalluta es el segundo paso en Chile por el que más gente migra, ingresa y egresa, el segundo de Chile, es normal que gente pase por allí”.

En relación a la promesa del candidato José Antonio Kast de expulsar a migrantes indocumentados, el jefe comunal señaló que: “Si en 8 años, ni el gobierno del extinto presidente (Sebastián) Piñera ni en este gobierno han sido capaces de mandar (vuelos) charter con venezolanos expulsados a su país, en 114 días jamás van a cumplir con esa promesa de campaña que se está haciendo. Hoy día habrían otras maneras de seducir al electorado, pero de esa manera no se puede. Son más de 900 mil los venezolanos que están en Chile, entonces, multipliquemos, saquemos cuentas, ¿cuántos van a pasar en avión?”.

El alcalde se refirió a la gestión fronteriza actual como “más de lo mismo”. Recordó que, durante su etapa como parlamentario, criticó la falta de un endurecimiento de las leyes migratorias y de mayores atribuciones para los militares. Así, insistió en que esa habría sido su línea de acción: “Si a mí me hubieran dado las atribuciones, cualquier migrante del mundo que ponga un pie en nuestra frontera sin sus papeles al día sería rechazado. Pero aquí no pasa eso, aquí se les tiene que dejar ingresar”.