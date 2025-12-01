Anastasia Velozo logró una histórica medalla para Chile en Mundial de Karate

Un histórico logro consiguió este domingo la delegación nacional en el Mundial de Karate celebrado en El Cairo, Egipto, gracias a una soberbia actuación de Anastasia Velozo.

Es que la deportista de origen ucraniano se colgó un bronce en la categoría femenina -68 kilos, conquistando la primera medalla de Chile en una cita planetaria adulta de la disciplina.

Para hacerlo, Velozo derrotó por un contundente marcador de 12-7 a la suiza Elena Quirici. El oro, en tanto, quedó en manos de la francesa Thalya Sombe, mientras que la plata recayó en la puertorriqueña Janessa Fonseca y la azerbaiyana Iryna Zaretska recibió el otro bronce.

Con respecto al resto de los criollos en competencia, Rodrigo Rojas (masculino +84 kilos), Valentina Toro (femenino -55) y Tomás Freire (masculino -67) finalizaron quintos en sus respectivas series.