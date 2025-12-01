Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 8 de marzo de 2026


Anastasia Velozo logró una histórica medalla para Chile en Mundial de Karate

La karateca nacional, se colgó un bronce en la categoría femenina -68 kilos, conquistando la primera medalla de Chile en una cita planetaria adulta de la disciplina.

La karateca nacional, se colgó un bronce en la categoría femenina -68 kilos, conquistando la primera medalla de Chile en una cita planetaria adulta de la disciplina.

Deportes

Un histórico logro consiguió este domingo la delegación nacional en el Mundial de Karate celebrado en El Cairo, Egipto, gracias a una soberbia actuación de Anastasia Velozo.

Es que la deportista de origen ucraniano se colgó un bronce en la categoría femenina -68 kilos, conquistando la primera medalla de Chile en una cita planetaria adulta de la disciplina.

Para hacerlo, Velozo derrotó por un contundente marcador de 12-7 a la suiza Elena Quirici. El oro, en tanto, quedó en manos de la francesa Thalya Sombe, mientras que la plata recayó en la puertorriqueña Janessa Fonseca y la azerbaiyana Iryna Zaretska recibió el otro bronce.

Con respecto al resto de los criollos en competencia, Rodrigo Rojas (masculino +84 kilos), Valentina Toro (femenino -55) y Tomás Freire (masculino -67) finalizaron quintos en sus respectivas series.

Claves: , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
"Ayudé a escribir el proyecto": abogada de Punta Peuco reconoce autoría en polémica iniciativa de Chahuán
post-title
Eje Kast-Trump: libertad de Cuba y crisis de Venezuela marcan cierre de gira en Miami
post-title
¿Refuerza o debilita la autoridad docente? El debate que abre la prohibición de celulares en aulas
post-title
"Me piden apoyo y ganan": Donald Trump celebra la victoria de Kast en la cumbre de Miami

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X