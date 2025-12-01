Cumplirá presidio efectivo: condenan a 17 años de cárcel al exdirector de la PDI Héctor Espinosa

El exdirector de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, fue condenado a 17 años de cárcel por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos, según informó el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Debido a los cuatro años que permaneció bajo medidas cautelares durante la investigación, el exjefe policial deberá cumplir 13 años de presidio efectivo.

Asimismo, el tribunal acogió la demanda civil presentada por el Estado y ordenó a Espinosa pagar $146 millones por concepto de daño emergente. La resolución también dispuso el comiso de un inmueble en Las Condes, propiedad del matrimonio Espinosa–Neira, mientras que no se aplicó esta medida respecto de otra vivienda ubicada en la Región de Valparaíso.

El fiscal de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Felipe Sepúlveda, valoró el fallo, calificándolo como una sentencia “ejemplarizadora y acorde a la gravedad de los delitos acreditados”. Según detalló, el tribunal impuso 12 años por la malversación junto a la falsificación de instrumento público, y 5 años y un día por el delito de lavado de activos.

El Ministerio Público sostuvo que quedó acreditado que los depósitos registrados en las cuentas bancarias de Espinosa y de su cónyuge se originaron en la sustracción de fondos correspondientes a gastos reservados de la PDI, utilizados de manera personal por el exdirector.

En cuanto a María Magdalena Neira, esposa de Espinosa, el tribunal la condenó por lavado culposo a 541 días de presidio, pena que podrá cumplir bajo el régimen de remisión en su domicilio.