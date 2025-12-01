Diario y Radio Universidad Chile

Demócratas se alinea con Kast y el candidato anticipa su rol en un eventual gobierno

La directiva de la colectividad formalizó su apoyo para la segunda vuelta al abanderado del Partido Republicano. Además, destacaron amplios puntos de convergencia programática tras reunirse con el líder de extrema derecha.

Presidenciales

Este lunes, el partido Demócratas declaró su respaldo a la candidatura de José Antonio Kast para la segunda vuelta presidencial. Según explicaron, esta decisión responde a la necesidad imperante de “recuperar el país”, un objetivo que consideran primordial por encima de las discrepancias ideológicas.

La senadora y presidenta de la tienda, Ximena Rincón, recalcó que el actual escenario electoral “no se trata de izquierdas y derechas, esto se trata de Chile”: “Los que estamos aquí, hemos decidido apoyar a José Antonio Kast, porque creemos que, como lo ha dicho también el expresidente (Eduardo) Frei, pese a que tenemos diferencias, hoy día tenemos un solo gran objetivo, y es recuperar el país para hombres y mujeres”.

Rincón también se refirió a las opciones concretas que tendrán los votantes el próximo 14 de diciembre, señalando que podrán “votar en blanco (….) votar nulo, que implica restarse de una decisión importante, o elegir a una de las dos opciones presidenciales”. La parlamentaria recordó su propia postura en el proceso anterior, afirmando: “Yo esto lo he dicho en más de una oportunidad, la elección pasada no marqué mi voto. Y en esta oportunidad, los que estamos aquí, hemos decidido apoyar a José Antonio Kast”.

Respecto al contenido del encuentro con el candidato, la senadora destacó que durante la reunión le plantearon al abanderado republicano “ciertos temas que para nosotros eran importantes y fundamentales, y en los que, la verdad, teníamos más de una coincidencia”. Al enumerar convergencias en áreas como la salud, el sistema carcelario, el presupuesto público, el desarrollo y el medio ambiente, concluyó que, en definitiva, “hay muchas más coincidencias que diferencias”.

Requerido sobre el rol que jugará Demócratas y sectores de Chile Vamos en su eventual gabinete, José Antonio Kast planteó que: “¿Le cabe alguna duda que va a ser así? Este va a ser un gobierno, no de los republicanos, por los republicanos y para los republicanos”.

“Obviamente, tienen que estar todas las personas que han colaborado, porque son visiones distintas pero complementarias, y por eso hablamos del Estado, no del Gobierno”, declaró.

El abanderado republicano reiteró que su propuesta apunta a instalar un “gobierno de emergencia” que incorpore a distintos sectores. Señaló que se trata de “recuperar el sello de una Presidencia comprometida con un proyecto compartido, y no con una agenda individual, personal o partidaria”.

Kast además adelantó que articular un entendimiento amplio implicará costos: “¿Esto va a requerir sacrificios? Sí. ¿Va a ser difícil? Muy difícil. ¿Van a haber personas que queden molestas? Muchas. Pero así tiene que ser, y uno tiene que hablar con la verdad, mirar a los ojos”.

