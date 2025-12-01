Demócratas se alinea con Kast y el candidato anticipa su rol en un eventual gobierno

Este lunes, el partido Demócratas declaró su respaldo a la candidatura de José Antonio Kast para la segunda vuelta presidencial. Según explicaron, esta decisión responde a la necesidad imperante de “recuperar el país”, un objetivo que consideran primordial por encima de las discrepancias ideológicas.

La senadora y presidenta de la tienda, Ximena Rincón, recalcó que el actual escenario electoral “no se trata de izquierdas y derechas, esto se trata de Chile”: “Los que estamos aquí, hemos decidido apoyar a José Antonio Kast, porque creemos que, como lo ha dicho también el expresidente (Eduardo) Frei, pese a que tenemos diferencias, hoy día tenemos un solo gran objetivo, y es recuperar el país para hombres y mujeres”.

Rincón también se refirió a las opciones concretas que tendrán los votantes el próximo 14 de diciembre, señalando que podrán “votar en blanco (….) votar nulo, que implica restarse de una decisión importante, o elegir a una de las dos opciones presidenciales”. La parlamentaria recordó su propia postura en el proceso anterior, afirmando: “Yo esto lo he dicho en más de una oportunidad, la elección pasada no marqué mi voto. Y en esta oportunidad, los que estamos aquí, hemos decidido apoyar a José Antonio Kast”.

Respecto al contenido del encuentro con el candidato, la senadora destacó que durante la reunión le plantearon al abanderado republicano “ciertos temas que para nosotros eran importantes y fundamentales, y en los que, la verdad, teníamos más de una coincidencia”. Al enumerar convergencias en áreas como la salud, el sistema carcelario, el presupuesto público, el desarrollo y el medio ambiente, concluyó que, en definitiva, “hay muchas más coincidencias que diferencias”.

Requerido sobre el rol que jugará Demócratas y sectores de Chile Vamos en su eventual gabinete, José Antonio Kast planteó que: “¿Le cabe alguna duda que va a ser así? Este va a ser un gobierno, no de los republicanos, por los republicanos y para los republicanos”.

“Obviamente, tienen que estar todas las personas que han colaborado, porque son visiones distintas pero complementarias, y por eso hablamos del Estado, no del Gobierno”, declaró.

El abanderado republicano reiteró que su propuesta apunta a instalar un “gobierno de emergencia” que incorpore a distintos sectores. Señaló que se trata de “recuperar el sello de una Presidencia comprometida con un proyecto compartido, y no con una agenda individual, personal o partidaria”.

Kast además adelantó que articular un entendimiento amplio implicará costos: “¿Esto va a requerir sacrificios? Sí. ¿Va a ser difícil? Muy difícil. ¿Van a haber personas que queden molestas? Muchas. Pero así tiene que ser, y uno tiene que hablar con la verdad, mirar a los ojos”.