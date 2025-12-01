El atletismo marca el inicio de la semana final de los Juegos Bolivarianos

El Team Chile se acerca al centenar de medallas en la semana decisiva de los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima. La delegación nacional acumula 92 medallas en el megaevento (29 de oro, 30 de plata y 33 de bronce) tras una positiva jornada —con victoria incluida en el ciclismo— y tiene variadas chances de poder seguir sumando metales en los días finales.

Este lunes arranca el deporte rey, el atletismo, que se tomará el protagonismo de la VIDENA (Villa Deportiva Nacional) y Chile aspira a destacar con una comitiva que alcanza los 24 deportistas. En el listado destacan olímpicos como el fondista Carlos Díaz y la balista Ivana Gallardo.

MEDALLAS (6)

ORO – Aranza Villalón, Paula Villalón, Scarlet Cortés y Marlen Rojas (Ciclismo) / Persecución por equipos

PLATA – Diego Rojas, Martín Mancilla, Raimundo Carvajal y Josafat Cárdenas (Ciclismo) / Persecución por equipos

PLATA – Gabriel Salazar (Surf) / SUP

PLATA – Rafael Cortez (Surf) / Longboard

BRONCE – Camilo Palacios, Roberto Castillo y Cristián Arriagada (Ciclismo) / Velocidad por Equipos

BRONCE – Paola Muñoz, Paula Molina y Marlen Rojas (Ciclismo) / Velocidad por Equipos