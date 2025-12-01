En medio de tensión fronteriza y propuestas radicales: excancilleres llaman a fortalecer diálogo con países vecinos

En medio de la creciente tensión fronteriza tras la decisión de Perú de militarizar su límite con Chile y en el marco de un comité binacional entre ambos países, seis exministros de Relaciones Exteriores de distintos gobiernos elevaron una voz de alerta. A través de una declaración pública, las y los diplomáticos expresaron su “profunda preocupación” por propuestas migratorias radicales y advirtieron sobre el riesgo de dañar décadas de relación con los países vecinos.

El documento, firmado por Soledad Alvear, Mariano Fernández, José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz, Antonia Urrejola e Ignacio Walker, se centró en criticar las posturas del candidato presidencial José Antonio Kast, quien ha realizado tajantes advertencias dirigidas a la comunidad migrante que resuenan con la actual coyuntura.

La declaración insistió en que “Chile tiene un interés esencial en preservar relaciones de respeto, cooperación y buena vecindad con Perú y Bolivia”, especialmente para gestionar fenómenos como “la migración irregular, el crimen organizado y el narcotráfico”.

Cabe mencionar que el llamado a la cooperación de partes de las exautoridades cobró urgencia luego de que Perú declarara estado de emergencia y desplegara militares en la frontera para enfrentar una posible oleada migratoria y la criminalidad.

Los excancilleres fueron enfáticos en rechazar cualquier acción que socave la confianza bilateral. Señalaron que la idea de “’empujar’ o derivar a miles de personas hacia las fronteras de Estados vecinos, sin mecanismos de coordinación ni acuerdos bilaterales claros, constituye un gesto inamistoso que puede ser percibido como una forma de presión política”.

Frente a la complejidad del escenario, los firmantes reconocieron que “la inmigración irregular es inaceptable” y que “Chile tiene el deber de reforzar de manera efectiva el control de sus fronteras”. Sin embargo, subrayaron que las respuestas deben ser “firmes pero viables”, descartando las “expulsiones masivas” por carecer de “viabilidad diplomática” y sustento práctico.

La hoja de ruta que proponen los exministros se alinea directamente con la agenda del comité binacional chileno-peruano convocado para este lunes al mediodía. “Corresponde fortalecer los canales diplomáticos, activar los comités de frontera, perfeccionar los acuerdos de reconducción y retorno, y avanzar en mecanismos de regularización y control que se diseñen conjuntamente con Perú y Bolivia sobre la base de la corresponsabilidad y el respeto mutuo”, plantearon.

La recomendación que impulsar un trabajo conjunto será el eje de la reunión telemática que sostendrán el canciller Alberto Van Klaveren, los subsecretarios de Relaciones Exteriores y Seguridad Pública, y el director de Migraciones, con sus pares peruanos.

La declaración concluye con un llamado al debate responsable, haciendo suyas las reflexiones de que la política migratoria no puede reducirse a la lógica del “’te vas o te expulsamos’”, sino que debe “respetar la dignidad de las personas”.