Gobierno oficializa ampliación del GES: suman tres nuevas patologías y actualizan once canastas de tratamiento

El Presidente Gabriel Boric Font encabezó este lunes la ceremonia que oficializó la incorporación de tres nuevas patologías al Plan de Garantías Explícitas en Salud (GES), medida que fortalece el acceso a tratamientos y la protección financiera para miles de usuarios del sistema de salud. La actividad se realizó en la Plaza de la Constitución y contó con la presencia de la ministra de Salud, Ximena Aguilera; la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli; y el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell.

Con este decreto, el GES amplía su cobertura a 90 problemas de salud, lo que implicará una inversión adicional cercana a los $100 mil millones de pesos anuales. Las nuevas patologías incorporadas corresponden a: tratamiento tras el alta por cirrosis hepática; tratamiento de hospitalización para menores de 15 años con depresión grave; y un programa de cesación del consumo de tabaco para personas mayores de 25 años, que incluye apoyo psicológico y terapia farmacológica.

Durante la ceremonia, el Presidente Boric destacó que la ampliación del GES refuerza el carácter universal del sistema. “El GES es una iniciativa que no discrimina, que materializa en una política pública la promesa de igualdad que, por lo menos a nosotros como gobierno progresista, nos inspira”, afirmó.

Asimismo, subrayó la garantía de acceso para toda la población, sin importar su previsión o ubicación geográfica. “Independiente si las personas están en Fonasa o en isapre, por el solo hecho de ser ciudadanos chilenos tienen derecho y acceso al tratamiento. No importa en qué lugar del territorio estén… también se garantiza el acceso a la salud”, señaló.

El Mandatario destacó además que este avance se inserta en una política pública construida de manera sostenida en el tiempo. “Este no es un logro exclusivo del Gobierno, sino un escalón más en una escalera que se ha ido construyendo con buenas políticas a lo largo del tiempo”, indicó.

Mejoras en once canastas existentes

El decreto también incorpora actualizaciones en once problemas de salud ya cubiertos, integrando nuevas tecnologías y tratamientos de última generación. Entre ellas están medicamentos de alto costo para fibrosis quística, sensores de monitoreo de glicemia para diabetes tipo 1, nuevos fármacos renoprotectores para diabetes tipo 2, y la inclusión de la detección del virus del papiloma humano (VPH) para prevenir cáncer de cuello uterino.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, destacó que la Ley 19.966 constituye el marco que obliga al Estado a garantizar el acceso a estas prestaciones. “Surgió para enfrentar brechas persistentes que marcaban profundamente nuestro sistema de salud, porque una sociedad que tolera que las personas vivan o mueran según su capacidad de pago no es una sociedad justa”, señaló.

Aguilera subrayó además que cada actualización del GES responde a criterios técnicos y sociales establecidos en la normativa. “La evolución del GES, desde 25 problemas de salud el 2005 hasta los 90 actuales, no ha sido arbitraria. Cada incorporación se fundamenta en una metodología rigurosa que considera la efectividad de las intervenciones, la capacidad de implementación y las preferencias sociales expresadas mediante solicitudes ciudadanas”, explicó.