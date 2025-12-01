Imacec de octubre creció 2,2% en octubre y cumplió expectativas del mercado

El Banco Central informó que el Imacec de octubre de 2025 creció 2,2% en comparación con igual mes del año anterior, cumpliendo con las expectativas del mercado. La serie desestacionalizada aumentó 0,7% respecto del mes precedente y 2,5% en doce meses. El mes registró la misma cantidad de días hábiles que octubre de 2024.

El resultado del Imacec se explicó principalmente por el desempeño de los servicios y del comercio. En tanto, el aumento del Imacec en términos desestacionalizados fue determinado por los servicios, la minería y la industria.

El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 2,6%, mientras que en términos desestacionalizados aumentó 0,6% respecto del mes anterior y 3,0% en doce meses.

Por actividad

1. Producción de bienes

La producción de bienes cayó 0,2% en términos anuales, resultado que fue incidido por la menor producción de la minería y del resto de bienes. La caída de la minería fue explicada por una menor extracción de cobre, mientras que en el resto de bienes se registró una disminución en el valor agregado de la generación eléctrica. En tanto, la industria creció como resultado de la mayor elaboración de alimentos.

En términos desestacionalizados, la producción de bienes presentó un aumento de 0,8% respecto del mes precedente, explicado por la minería y la industria.

2. Comercio

La actividad comercial presentó un aumento de 8,1% en términos anuales. Todos sus componentes presentaron resultados positivos, destacando el comercio mayorista y minorista. El primero fue impulsado por mayores ventas de maquinaria y equipos, y alimentos. En tanto, en el comercio minorista crecieron las ventas en grandes tiendas y en establecimientos especializados de vestuario. Por su parte, en el comercio automotor se registró un aumento en las ventas de vehículos y en los servicios de mantenciones.

Las cifras desestacionalizadas mostraron un crecimiento de 0,1% respecto del mes anterior, incidido por el comercio minorista, y compensado en parte por el comercio mayorista.

3. Servicios

Los servicios aumentaron 2,5% en términos anuales, resultado que se explicó principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud. En menor medida, el transporte también contribuyó al alza de la agrupación.

Las cifras ajustadas por estacionalidad presentaron un crecimiento de 0,7% respecto del mes precedente, determinado por los servicios personales.