Isabel Parra recupera sus primeros discos y anuncia reedición de lujo

Isabel Parra es una de las figuras esenciales de la música chilena. Es la gran voz femenina de la Nueva Canción Chilena, gracias a composiciones que de una manera única han conjugado delicadeza y observación social, y parte importante de su estatura se explica por los primeros discos que publicó luego de años recorriendo el mundo y grabando junto a su madre, Violeta, y su hermano Ángel. Desde mediados de los años 60, en pleno auge de la Peña de los Parra, grabó seis álbumes donde se alzó como autora e intérprete.

Con el paso del tiempo, esos registros quedaron descatalogados, prácticamente inaccesibles, pero ahora volverán a estar disponibles para el gran público. Desde esta semana, los primeros seis discos de Isabel Parra se pueden encontrar en formato digital y de vinilo, gracias a una antología que será presentada el domingo 7 de diciembre (16:30 horas) en la Feria Pulsar y que es publicada por Colección Amerindia, un nuevo subsello creado por Aula Records, la discográfica de la Usach.

En particular, la recopilación contempla los discos “Isabel Parra” (1966), “Volumen 2″ (1968), “Cantando por amor” (1969), “Violeta Parra” (1970), “De aquí y de allá” (1971) e “Isabel Parra y parte del Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC” (1972). Es decir, desde un debut homónimo cargado con composiciones tradicionales hasta el pionero álbum que reunió a Isabel Parra con los jóvenes próceres de la Nueva Trova Cubana: Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Noel Nicola.

Entre ambos, se pueden encontrar colaboraciones con Víctor Jara y Gabriel Parra (Los Jaivas), así como primeras versiones para clásicos de Violeta Parra, como “Gracias a la vida”, y musicalizaciones para textos que entonces eran inéditos, como “Lo que más quiero”.

Cada uno de estos discos vuelve a ver la luz por primera vez desde su edición original, ahora con sonido remasterizado, recuperado desde cintas originales y primeras ediciones, junto con fotografías inéditas y artes trabajados por Antonio Larrea, histórico diseñador del sello Dicap.

Además, cada álbum incluye notas encargadas a especialistas de diversos orígenes: Diamela Eltit, ganadora del Premio Nacional de Literatura 2018; Soledad Bianchi, crítica literaria y observadora esencial de la poesía chilena; y el historiador Claudio Rolle, coautor de dos volúmenes de la “Historia social de la música popular en Chile”. Tres de ellos (“Volumen 2”, “Cantando por amor” y “Violeta Parra”), también suman cancioneros con todas sus letras.

Colección Amerindia: Patrimonio musical chileno

La antología de Isabel Parra abre el catálogo de Colección Amerindia, un subsello de Aula Records, etiqueta fundada en 2019 en la Universidad de Santiago y especializada en música clásica y contemporánea.

“Hemos abierto la mirada hacia la publicación de recopilatorios de artistas que están muy vinculados a nuestra universidad como Isabel Parra, que fue artista de la Secretaría Nacional de Extensión y Comunicaciones de la Universidad Técnica del Estado (UTE) a inicios de los años 70”, explica Andrés Zúñiga, director de Aula Records. “El trabajo patrimonial que emprendimos en Aula Records con otros compositores nos abrió una puerta para poder empezar a trabajar con otras músicas, que también tienen que ver con nuestra historia”.

La reedición será presentada con una conversación entre Isabel Parra y el periodista especializado David Ponce, que se realizará el domingo 7 de diciembre (16:30 horas) en la Sala Acario Cotapos de la Estación Mapocho. Esto, en el marco de la Feria Pulsar, que tendrá a Aula Records presente en el stand 24.

Todos los discos ya se pueden encontrar en plataformas de streaming, mientras que las ediciones en vinilo estarán disponibles en la misma Feria Pulsar, en los conciertos del Teatro Aula Magna Usach y en el correo aula.records@usach. Próximamente, también se podrán adquirir a través de www.aularecords.cl.