Llamados a la calma, diplomacia y advertencias del SJM: autoridades de Chile y Perú enfrentan situación fronteriza

Los problemas migratorios en el norte del país, específicamente en la frontera entre Chile y Perú, se encuentran en el centro del debate político. A pesar del despliegue militar en el paso fronterizo de Chacalluta por parte del gobierno peruano, las autoridades nacionales descartan que se trate de una crisis.

La tensión en la zona limítrofe con Perú ha generado llamados a la calma desde distintos sectores. Consultada por Radio y Diario Universidad de Chile, la directora jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes, Gabriela Hilliger, detalló que un equipo del organismo visitó recientemente la zona fronteriza en Arica y constató un flujo migratorio similar al habitual.

“Sí hay algunas personas que llevan varios días con la intención de salir”, sostuvo Hilliger, constatando que también hay “niños, niñas y adolescentes cuyas necesidades humanitarias deben evaluarse”.

Por lo anterior, advirtió que de todas maneras “el Estado tiene que hacerse presente, más allá de las gestiones con respecto a la situación que pueda estar decidiendo Perú y la militarización, también hay una gestión humanitaria que hacer en espacios de frontera”.

Hilliger también cuestionó la falta de herramientas migratorias eficaces, destacando que el empadronamiento biométrico, si bien es útil, pierde impacto al no estar vinculado con un proceso de regularización extraordinaria. “Las propuestas actuales no se condicen con las herramientas de política migratoria que suelen usarse a nivel comparado”, señaló.

Asimismo, criticó con fuerza las propuestas de expulsiones colectivas y remarcó que “está prohibido en el derecho internacional”: “Creemos que las personas que quieran fortalecer el Estado de Derecho y la democracia deben cumplir con estos estándares internacionales, que también tienen una meta de eficiencia y efectividad”.

“Porque las expulsiones son algo muy caro y muy complejo de efectuar. Es importante poder revisar las circunstancias particulares de cada persona que es sometida a un proceso de expulsión, para así priorizar el uso de los recursos y la focalización en aquellos casos que sí constituyen amenazas para la seguridad interior y exterior del Estado”, complementó la representante jurídica del SJM.

¿Policías fronterizas?

En este escenario, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó las propuestas de la oposición. En particular, aquella que propone la creación de una policía fronteriza para lidiar con situaciones como la actual. El secretario de Estado llamó a la prudencia, remarcando que cualquier idea que apunte a crear una nueva institucionalidad debe partir por reconocer el marco legal y operativo que ya existe.

Así, Cordero subrayó que esta función “ya está definida por ley desde hace décadas y que le corresponde dicha competencia a Carabineros de Chile”. Es más, el titular de Seguridad recordó que dicha institución posee especialidades formadas específicamente para esa labor y una red de retenes distribuidos en zonas limítrofes.

El ministro apuntó a un error conceptual en el debate público: no se trata de que el país carezca de una policía fronteriza, sino de decidir si se desea mantener el modelo actual —basado en funciones diferenciadas e integración operativa— o avanzar hacia una policía autónoma completamente nueva. “Crear policías no es algo que uno pueda sacar del sombrero con facilidad”, sostuvo.

Por otro lado, Cordero explicó que el Ejecutivo está fortaleciendo la presencia investigativa en la frontera debido a que el principal desafío no solo es la migración irregular, sino que el contrabando. “Lo que tenemos en el trabajo fronterizo es un trabajo integrado. La competencia de seguridad fronteriza está entregada en Carabineros, el control migratorio en la Policía de Investigaciones, y producto de la reforma constitucional que crea infraestructura crítica, en determinadas zonas fronterizas establecidas interviene la fuerza armada”, aclaró Cordero.

Reunión binacional con Perú

Esta jornada también se realizó un comité binacional con Perú encabezado por el canciller Alberto van Klaveren. En el encuentro, las delegaciones de ambos países llegaron al acuerdo de, por medio de dicho comité binacional, trabajar en conjunto en “soluciones prácticas y efectivas”.

Además, según indica el comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, acordaron “avanzar en la implementación de patrullajes conjuntos y en la profundización del intercambio de información existente”.