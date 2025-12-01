Ministro Cataldo por rendición de PAES: “Ojalá aumentemos la presencia de mujeres en carreras STEM”

En paralelo al cierre del año escolar 2025, el Ministerio de Educación dio inicio este lunes a un nuevo proceso de rendición de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), que este año alcanzó una cifra histórica de más de 300 mil personas inscritas.

El jefe de la cartera, Nicolás Cataldo, destacó que este aumento responde a cambios estructurales en la prueba y a mayores oportunidades dentro del sistema de admisión.

La PAES comenzó con el reconocimiento de salas y la aplicación de Matemática 1, y continuará durante los próximos dos días con las pruebas de Ciencias, Lenguaje, Matemática 2 e Historia, en más de 200 locales a nivel nacional, incluidos cupos y adecuaciones para estudiantes con necesidades educativas especiales.

El secretario de Estado llamó a descomprimir la presión: “No se juega todo en una evaluación. La PAES tiene la virtud de poder combinar resultados de varias evaluaciones consecutivas, además de poder rendirse en invierno (…) hay muchas alternativas que permiten ir mejorando las opciones en el tiempo”.

Dentro de los indicadores que el Mineduc seguirá con atención en esta etapa, Cataldo subrayó la preocupación por las brechas de género en carreras científicas y tecnológicas, un tema que busca instalar como uno de los focos de este proceso de admisión. “Ojalá aumentemos la presencia de mujeres en carreras de STEM, de la ciencia, la tecnología, la matemática, la ingeniería”, señaló. Según sus palabras, estos sesgos persisten año tras año y dificultan la inserción de mujeres en áreas estratégicas para el desarrollo del país.

A nivel nacional, las cifras confirman la magnitud de esta desigualdad. De acuerdo al último informe de Brechas de Género en Educación Superior 2024 del Servicio de Información de Educación Superior (SIES), solo el 20,8% de la matrícula de primer año en carreras STEM corresponde a mujeres, frente a un 79,2% de hombres, lo que representa una brecha de -58,3 puntos porcentuales en desmedro de ellas.

El fenómeno se acentúa en institutos profesionales y centros de formación técnica, donde la brecha supera los -70 pp., y apenas se reduce en las universidades (-37,6 pp.). Pese a pequeñas mejoras en los últimos cinco años, los datos muestran que estas carreras siguen siendo fuertemente masculinizadas.

El ministro añadió que la atención estará puesta no solo en el acceso a carreras STEM, sino también en el comportamiento de las postulaciones a pedagogías, donde existe inquietud por una baja sostenida de estudiantes. “Es algo que nos tiene preocupados”, reconoció.

Consultado por el récord de inscripción, Cataldo apuntó a la modernización del sistema: “La PAES ha traído consigo más oportunidades para los estudiantes (…) es una prueba mucho más amigable, ya no mide conocimientos específicos, sino que mide habilidades”.

Asimismo, atribuyó este aumento a la posibilidad de rendir en invierno y a que más instituciones exijan puntaje de admisión. “Estos cambios administrativos de poder rendir por ejemplo PAES en invierno y de poder combinar los mejores resultados también han traído consigo una atención mayor de los estudiantes al sistema”, concluyó.