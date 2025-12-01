Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 8 de marzo de 2026


Ni Jara ni Kast: PDG de Parisi llama a votar nulo o blanco en segunda vuelta

Según los resultados a nivel nacional, Jeannette Jara recibió el 2% de las preferencias; José Antonio Kast, el 20% de respaldo, y el voto nulo/blanco -que también fue una opción- obtuvo el 78% de apoyo de los militantes.

Elecciones 2025Política

El Partido de la Gente (PDG) anunció anoche que la postura oficial del PDG en la segunda vuelta presidencial será el voto blanco o nulo, de acuerdo a los resultados de la consulta online efectuada este domingo a sus militantes.

Según los resultados a nivel nacional, Jeannette Jara recibió el 2% de las preferencias; José Antonio Kast, el 20% de respaldo, y el voto nulo/blanco —que también fue una opción— obtuvo el 78% de apoyo de los militantes.

“De acuerdo con esta votación, y respetando plenamente la voz de nuestros militantes, el PDG adopta como posición oficial para la segunda vuelta la opción Nulo o Blanco“, señaló el partido en un comunicado de su directiva nacional.

“Este resultado refleja el descontento legítimo de nuestras bases con las alternativas que estarán en el próximo balotaje“, añadió. En primera vuelta, el candidato del PDG Franco Parisi logró 2.552.649 votos (19,71%), quedando en tercer lugar.

“El PDG sigue firme, trabajando con humildad y convicción, a pesar de haber sido excluidos de distintos espacios y ninguneados por las encuestas, volvimos a consolidarnos como la tercera fuerza política del país. Este camino continúa, junto a la gente y para la gente”, concluyó el comunicado de la directiva.

En tanto, Rodrigo Vattuone, presidente del PDG, señaló que “realizamos nuestra democracia digital en las 16 regiones del país y también recibimos votos de militantes en el extranjero. Fue un acto democrático dirigido por los presidentes regionales de sus respectivas zonas, desde Arica y Parinacota hasta la Región de Magallanes“.

Lo viste en Radio Universidad de Chile

