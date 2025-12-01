Sombra de Krassnoff vuelve al debate presidencial y Kast defiende proyecto que excarcelaría a reos de Punta Peuco

La agenda de derechos humanos y la figura del exagente de la DINA, condenado a más de mil años de prisión por violaciones a los derechos humanos, Miguel Krassnoff, volvieron a ser parte de la carrera presidencial.

Este domingo, se emitió el primer capítulo de la franja electoral y la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC), Jeannette Jara, utilizó ese espacio para cuestionar la postura de su contendor, José Antonio Kast, frente a la materia.

Parte del espacio televisivo de Jara estuvo dedicada al testimonio de un nieto de detenido desaparecido —interpretado por un actor— que cuestiona los supuestos deseos de Kast de indultar a Krassnoff.

“A mi abuelo Sergio lo asesinó Miguel Krassnoff. El mismo que está acusado de secuestros, torturas, homicidios calificados, desaparición forzada, sustracción de menores, asociación ilícita, entre otros. Este asesino fue condenado a más de mil años de cárcel. Kast lo va a visitar y si gana, lo quiere indultar. Quizás no sé nada de la dictadura, pero tengo mis valores”, se dice en el extracto.

En respuesta a este emplazamiento, el candidato del Partido Republicano —quien ya ha sido cuestionado por visitar a Krassnoff en Punta Peuco, pero que durante esta campaña presidencial ha evitado un pronunciamiento claro al respecto— sostuvo que se trata de una acusación falsa de Jara: “Ella ha dicho que voy a terminar con la PGU, con la indemnización de los años de servicio, lo han dicho todo”, estimó.

Por otra parte, Kast apuntó que el eventual indulto a reos de Punta Peuco se está discutiendo en el Senado, a través de un proyecto de ley que propone el arresto domiciliario para personas mayores de 70 años con enfermedades terminales. El republicano se mostró a favor de la iniciativa, pero insistió en que los que definirán esa materia serán los legisladores.

“Yo hoy día no soy parlamentario, pero ahí podrá darse una señal. A lo mejor el Senado quiere que los enfermos terminales puedan terminar en sus hogares, cosa que a mí me gustaría, que alguien que está a punto de morir, pueda terminar en su hogar. A lo mejor eso sería razonable, pero eso lo va a decidir el Senado. Nosotros vamos a implantar un gobierno de emergencia”, recalcó.

Por su parte, Jara descartó que su franja electoral de segunda vuelta contenga más críticas a Kast, pero reconoció que efectivamente, “hay una pieza en la franja donde un joven nacido el 2006, el mismo año que murió Pinochet, cuenta la preocupación que tiene por el posible indulto de Miguel Krassnoff, que el mismo candidato Kast ha señalado que es cercano a él y que no cree en los hechos que se le imputan”.

La abanderada oficialista defendió la pieza audiovisual señalando que “es bueno que los jóvenes se informen” y que “es importante poder mostrar con transparencia a la gente lo que está proponiendo la ultra derecha chilena”. “Está bien que algunos quieran borrar la memoria del país, pero que lo hagan con algo de pudor”, zanjó.