Subsecretario Orellana por PAES: “Con mayor tranquilidad y menor estrés, la prueba funciona mejor”

Desde este 1 de diciembre hasta el miércoles 3 se estará tomando la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES Regular) correspondiente al proceso de admisión 2026. En esta ocasión serán más de 300 mil personas las que rendirán la prueba, una cifra histórica.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, entregó las últimas actualizaciones acerca del proceso. “En los últimos años siempre hemos ido creciendo un poco en los inscritos. Este año llegamos a la cifra más alta que hemos tenido”, destacó de entrada la autoridad nacional.

Más en detalle sobre la toma de la prueba, el subsecretario expuso que: “Partimos hoy día, estamos en el reconocimiento de sala, ya partimos las pruebas y esto se va a extender hasta el día 3 de diciembre. Vamos a estar tomando la prueba en todo Chile, esta vez tenemos nuevas sedes tanto en La Araucanía como Ñuble. Siempre estamos tratando de crecer en sedes y locales para que las personas no tengan que desplazarse tanto”.

Acerca de cómo afrontar el proceso por parte de quienes darán la prueba, el subsecretario Orellana mandó un mensaje de calma. “Durante estos días parece haber nerviosismo. Pero yo quisiera decirles que la den con tranquilidad. Que tienen una segunda oportunidad en la prueba de invierno, que se pueden guardar los mejores puntajes. Y que esta prueba tiene menos estrés que la que tuvimos otras generaciones. Porque tenemos mejores condiciones, mucho más amables. Con mayor tranquilidad y menor estrés, la prueba funciona mejor desde el punto de vista metodológico”, expresó Orellana.

Respecto de lo anterior, resaltó la transición que se dio desde la PSU a la PAES. “Pasamos a PAES y ampliamos las posibilidades de postulación a muchas personas que antes no podían postular”, comentó el subsecretario.

“PAES es una prueba mucho más pensada en que las trayectorias no son un salto al vacío. Cuando uno salió de cuarto medio en su época, tenía una determinada cultura, el liceo siempre tiene una cultura mucho más cercana y pasaba a la universidad y era un cambio brutal. La PAES está pensada para que ese paso no sea de 0 a 100. Para que puedas dar la prueba varias veces, para que puedas guardar tus puntajes. Para que la puedas rendir con ajustes si es necesario”, sostuvo, esto último ante quienes tienen alguna condición especial.

Orellana también resaltó que quienes dan la PAES también pueden “tomar decisiones en el camino de la educación técnico-profesional, donde no se pide una prueba rendida”. “No obstante, la recomendación que nosotros siempre hacemos es igual darla. Para los egresados de educación que reciben recursos públicos, en la práctica es una prueba gratuita. El hecho de darla sin presión aumenta la posibilidad de las personas”, destacó.

Entre las recomendaciones que entregó el subsecretario, primero realizó un llamado a los padres: “Mucha tranquilidad, mucha contención con sus hijos, mucha conversación. Estos días son de relajo, de tranquilidad”.

“A los jóvenes, la puedes dar otra vez, la vida no se acaba. La vida no es una carrera 100 metros planos, se parece más a una maratón. No te juegas la vida en cinco minutos, no te juegas la vida en la prueba”, agregó Orellana.

Por último, informó que el 5 de enero se darán a conocer los resultados de la PAES, mismo día que iniciará el proceso de postulación a la educación superior que durará hasta el 8 del mismo mes.