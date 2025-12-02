A días del desalojo: Serviu solicita expropiación de 100 hectáreas del terreno de la megatoma de San Antonio

El Serviu solicitó formalmente la expropiación de cerca de la mitad de la superficie total que conforma la megatoma de San Antonio en la Región de Valparaíso. Según los antecedentes, el terreno abarca un total de 215 hectáreas, de las cuales aproximadamente 100 serían adquiridas por esta vía.

Radio Bío Bío precisó que el Gobierno pagará un valor de 0,23 UF por metro cuadrado, cifra que contrasta con los 0,44 UF por metro cuadrado que solicitaban inicialmente los propietarios del suelo.

En paralelo, se mantiene vigente el plazo judicial para el desalojo del predio. La Corte de Apelaciones fijó como fecha límite el próximo jueves 4 de diciembre para que tanto las instituciones del Estado como la Municipalidad de San Antonio presenten los espacios que serán utilizados para el procedimiento de erradicación.

De acuerdo a lo planificado, el proceso de desalojo se iniciaría en las áreas que no serán expropiadas, es decir, en las 115 hectáreas restantes que quedarían fuera del acuerdo con el Serviu. Pese al avance en la negociación expropiatoria, las acciones judiciales continúan su curso y el plan para ejecutar la orden de desalojo debe ser entregado en la fecha establecida.

Cabe recordar que, hasta hace poco, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso se encontraba en negociaciones para habilitar un segundo albergue en el contexto de esta situación. Esta gestión se desarrolló a pocos días de vencerse el plazo fijado por el tribunal.

En el marco de la administración del Presidente Gabriel Boric, esta expropiación se suma a un total de 80 procesos de este tipo que se han llevado a cabo de manera consensuada.