Alicia Lira (AFEP) tras reunión con el Presidente Boric: "Es la primera vez que hay un gobierno que tiene la voluntad política"

El Presidente Gabriel Boric, en conjunto con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo y la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, sostuvieron este martes un desayuno con integrantes de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).

De acuerdo al ministro Gajardo, el principal objetivo de este encuentro fue dar a conocer los avances del Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos y también, rescatar las opiniones de los propios familiares sobre el trabajo que se está realizando.

“Pudimos tener un encuentro muy fraternal, en el que dimos cuenta de los principales avances que ha tenido el Plan Nacional de Búsqueda, de cómo el Plan Nacional de Búsqueda es un imperativo ético para nuestra sociedad. El plan implica que por primera vez el Estado se pone a disposición del conjunto de la sociedad para buscar a los miles de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos sin entrega de restos que todavía le faltan a nuestro país; y por eso, está realizando hoy por hoy, diligencias en prácticamente todo el territorio nacional”, afirmó.

Por su parte, la presidenta de la AFEP, Alicia Lira, agradeció tanto la invitación del Presidente Boric, como los avances que ha propiciado en materia de derechos humanos. A su juicio, ésta es la primera vez “que hay un gobierno que tiene la voluntad política, no solamente de crear el Plan Nacional de Búsqueda, sino que este plan lo lleva con los dirigentes de la agrupación”.

“O sea somos personas a las que nos visibilizaron y nos respetan”, agregó.

Lira aseguró, en todo caso, que en la reunión no solo se discutió lo relativo al Plan de Búsqueda o a los crímenes de la dictadura, sino que también, otros temas importantes para la AFEP, como “las violaciones de derechos humanos que cometió Sebastián Piñera en el gobierno de derecha”. “Nos dieron razones que no nos conforman, siempre esto exige más”, dijo.

La dirigenta además aprovechó la instancia para manifestar la posición de la AFEP de cara a las elecciones presidenciales. En concreto, sobre el candidato de Republicanos, José Antonio Kast: “Vemos un candidato que realmente está con una careta. Lo conocimos en la primera campaña y tiene una posición que atenta contra la verdad y la justicia. No dice lo que va a hacer, sin embargo avala a los violadores a los derechos humanos”, acusó.

“Esta agrupación no solamente quiere la verdad y la justicia en el tema de derechos humanos, en la memoria, sino que también luchamos por una democracia que realmente sea igualitaria. Como nos interesa nuestro país, que no nos pase lo que pasó con Bolsonaro en Brasil ni Milei en Argentina”, sostuvo.

Gajardo sobre indultos a presos de Punta Peuco: “Sería volver a cierta impunidad”

Los asistentes a la reunión además fueron consultados por el proceso de reconversión del Penal Punta Peuco, tema que volvió a la palestra por las dificultades que está teniendo Gendarmería para retirar toldos y refrigeradores que son propiedad de los reclusos.

Ayer lunes, un juez del Juzgado de Garantía de Colina se constituyó en el recinto penitenciario para que se respetaran dos órdenes de innovar, que estipulaban la imposibilidad de retirar estos enseres.

Sobre aquello, el ministro Gajardo explicó que se han interpuesto un conjunto de recursos de protección, pero que “en general han sido declarados inadmisibles”.

“¿Cuál es el único recurso de protección que fue declarado admisible en parte? Fue aquel que establecía una restricción respecto a las encomiendas. Esa decisión es la que hoy día tiene paralizado ese aspecto, pero el resto de las acciones están siendo desarrolladas por parte de Gendarmería, está realizando las ampliaciones que tiene que realizar, las modificaciones que tiene que realizar y por cierto, Gendarmería va a cumplir, y esa es nuestra instrucción, con lo que señala la justicia en esta materia”, señaló.

Gajardo también se pronunció respecto a un posible indulto a los presos de Punta Peuco, algo que afirmó, no es un paso “que haya que dar” y “sería volver a cierta impunidad”.

“Esa es la opinión de este gobierno: cualquier indulto a un criminal de lesa humanidad es retroceder en el largo camino que ha realizado nuestro país para tener justicia, que ha sido un camino largo, lento, doloroso y dificultoso. Esos retrocesos nosotros no estamos disponibles para que ocurran”.