Cámara despachó a ley la restitución de feriado bancario del 31 de diciembre

La Cámara de Diputados aprobó este lunes el proyecto que restablece el feriado bancario del 31 de diciembre. Con ello, la iniciativa se convierte en ley, tras recibir 103 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.

El feriado había sido eliminado por la Ley Fintech. El 1 de agosto, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó la norma que implementaba la disposición, confirmando el fin de la fecha libre para este año.

La misma normativa estableció un horario mínimo de atención bancaria entre las 09:00 y las 14:00 horas, aunque precisó que “no impide a la entidad atender en sábado o domingo, o fuera de dicho horario, no requiriendo autorización especial para ello por parte de esta Comisión”.

El fin del feriado fue criticado por sindicatos bancarios, que lo consideraron “un retroceso en vez de una modernización”. La CMF respondió que su rol fue únicamente aplicar lo que señala la Ley. Con la aprobación parlamentaria, se restituye la fecha libre de fin de año para los trabajadores del sector.

El informe de la Comisión de Hacienda, visto la semana pasada, fue rendido en la Sala por el diputado Gastón Von Mühlenbrock. En tanto, participaron en el debate Miguel Mellado, Andrés Giordano, Joanna Pérez, Roberto Arroyo, Carlos Bianchi, Arturo Barrios y Frank Sauerbaum.

En sus intervenciones, los parlamentarios respaldaron la propuesta, sobre todo por el beneficio que significa para las y los trabajadores del sistema. Sin embargo, destacaron que no se trata de un día libre para las y los funcionarios bancarios, sino un cierre técnico necesario. Junto a esto, relevaron que la atención se mantiene a través de las plataformas de cada institución bancaria.

Además, señalaron que este cierre es necesario en la actualidad, pero, quizás, no lo sea en los próximos años, con el avance de la tecnología.

Así, también, relevaron que Chile es uno de los pocos países que cuenta con esta metodología, que permite que el sistema funcione de forma eficiente. Por esto, valoraron la posibilidad de contar con un amplio respaldo a esta norma que repone el feriado bancario, reconociendo que es una tradición de las instituciones financieras.