Desalojo de toma en Cerro 18 de Lo Barnechea generó serios incidentes

Con violentos incidentes se inició esta mañana el desalojo de una toma instalada en la Quebrada Las Zorras del Cerro 18, en la comuna de Lo Barnechea de la Región Metropolitana. Los pobladores instalaron barricadas incendiarias en la subida principal al sector, lo que motivó la intervención de Carabineros con personal de Control de Orden Público y carros lanzaaguas. Preliminarmente hay tres detenidos.

El desalojo fue ordenado por la Municipalidad de Lo Barnechea por tratarse de edificaciones levantadas sin permisos en una zona de alto riesgo natural —terremotos, avalanchas e inundaciones— de acuerdo al Plan Regulador Metropolitano de Santiago. En principio las familias a desalojar son 30, pero unas cinco ya habrían abandonado el lugar.

En una declaración, el alcalde Felipe Alessandri (RN) indicó que tiene “la obligación de hacer cumplir la ley, pero sobre todo tenemos el deber ético de proteger la vida de los vecinos que hoy viven en un lugar que es una zona de alto riesgo. No podemos mirar hacia el lado cuando Bomberos y nuestros equipos técnicos advierten un peligro real y permanente”.

“Las viviendas instaladas en esta quebrada representan un riesgo latente para la vida de quienes allí residen. Y cuando está en juego la vida de un vecino, el municipio tiene que actuar con decisión. Sabemos que estas familias están pasando por un momento muy difícil. Por eso el municipio ha estado ahí, acompañándolos, entregándoles información, apoyo social y una mano amiga en todo este proceso”, agregó.

También informó que a los pobladores se les proporcionó “un subsidio municipal de arriendo por hasta 24 meses que no existe en ninguna otra comuna de Chile. No es una obligación legal, pero decidimos crearlo porque entendemos la dimensión humana del problema y queremos que estas familias puedan reubicarse en un lugar seguro”.

Finalmente, se puso a disposición de los pobladores un servicio gratuito de traslado de enseres, apoyo en embalaje, inventario municipal y disponibilidad de bodegaje en caso de ser requerido, además del apoyo de Techo Chile y del Ministerio de Seguridad Pública.