Diputado Leal (UDI): "Hay que dar una señal de que Chile está dispuesto a expulsar a las personas que cometen delitos"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, se refirió a la recta final de la campaña presidencial y la situación migratoria en el norte del país. El parlamentario aseguró que si bien hay “altas posibilidades” de que José Antonio Kast sea electo presidente, “no hay que confiarse y hay que trabajar hasta el último día, porque puede ocurrir cualquier evento que cambie las cosas, en política 15 días pueden ser una eternidad”.

Lo anterior, pensando en el nivel de respaldo que podría obtener. “No es lo mismo ganar 52% a 48% que ganar 60% a 40%, no sé, 62% a 38%. Eso es muy relevante, al menos, para nuestra gente, porque si tienes un respaldo ciudadano contundente, categórico, da legitimidad para hacer algunos cambios estructurales que a nuestro juicio, según nuestra idea, son necesarios en el país. Eso está en juego, por cuánto se gana”, dijo.

Sobre las expectativas que se generan en campaña versus lo que se logra estando en el gobierno, Leal afirmó que: “Hay que moderar las expectativas, porque el día 11 de marzo o al día siguiente no se va a acabar la delincuencia, el país no volverá a crecer al 4%. Eso va a requerir un trabajo duro y difícil. Más aún cuando en el Congreso no hay mayoría en la Cámara, hay que trabajar mucho para poder aprobar determinados proyectos de ley”.

“Sí hay que dar señales clarísimas los primeros días de gobierno, o sea, en el combate de la delincuencia, el control de la inmigración tenemos que dar señales de que sí va a ser un tema relevante (…) si no somos capaces de revertir la curva de delincuencia, la ciudadanía nos puede pasar la cuenta, es evidente. Y en segundo lugar, tenemos que hacer importantes reformas en materia económica para que el país vuelva a crecer”, aclaró.

Respecto a las políticas de seguridad prometidas por el candidato, siendo una problemática que se arrastra por varias administraciones, el diputado apuntó a entregar “señales claras”. “Hemos visto los últimos días que hay inmigrantes ilegales que están saliendo por la frontera, no es casualidad, si también hay señales que se han dado claramente, que lo ha dicho en la campaña hoy. Nosotros a los ilegales los vamos a expulsar”, declaró.

En línea con el discurso respecto a migración de Kast, Leal argumentó que: “Si usted no hace nada, ¿el llamado cuál es? Sigan viniendo a Chile, porque no pasa nada, sigan viniendo de ilegales, se queden acá 1 año, 2 años, buscando una pega y no los van a echar. Esa señal hay que revertirla y me parece correcto lo que hace Kast. En principio, no se puede hacer distinciones, el que ingresó ilegalmente por la frontera sin los papeles (se tiene que ir)”.

“Si usted está aquí hace 10 años y tiene sus hijos, está en el colegio, tiene un trabajo estable, bueno, también pueden optar a tener residencia permanente, pero si entraron por la aduana, si entraron por la ventana yo no hago distinción aunque parezca frío, el que ingrese ilegal se tiene que ir”, declaró.

“Hay que partir por eso, por los que cometen delitos y por los que podamos detectar, si va a ser prácticamente imposible mandarlos a todos, va a ser imposible, no casi, va a ser imposible. Pero demos una señal que Chile está dispuesto a empezar a expulsar a las personas que cometen delitos”, expuso, agregando que eventualmente comenzarían a irse solos.

Reestructuración de las derechas

En cuanto al futuro de Chile Vamos, el diputado manifestó que deben “construir una nueva alianza política y electoral, no sé si Chile Vamos con el nombre va a seguir o no. Yo creo que está bastante complejo. Nosotros hemos hecho un trabajo, una alianza histórica con Renovación Nacional y soy de aquellos que creen que hay que fortalecerla, pero hay que mejorar la coordinación”.

Además, puntualizó que Republicanos nace como una fracción a la derecha de la UDI y a su vez, el Partido Nacional Libertario, una colectividad a la derecha de Republicanos, apuntando a que “la UDI está mucho más cerca de los republicanos”. “La UDI es un partido de derecha, no es un partido de centro y eso también hay que dejarlo claro. Entonces, si tú miras, a los republicanos, que vienen de la UDI, el presidente Kast fue militante de la UDI (…) viene de ahí, tenemos una raíz y lógica común y yo creo que nosotros tenemos que avanzar sin que deje de existir RN o la UDI”, dijo.

“RN y la UDI tienen que juntarse más temprano que tarde y bien temprano diría yo. ¿Nos vamos a institucionalizar? ¿Vamos a tener un cronograma? ¿Nos vamos a reunir? ¿Vamos a tener una directiva común? ¿Vamos a tener eje estratégico? ¿Vamos a colaborar en el Congreso con el futuro gobierno del presidente Kast?”, finalizó.