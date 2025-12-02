El Team Chile supera el centenar de medallas en los Juegos Bolivarianos

El Team Chile vivió otra jornada positiva en los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, alcanzando el centenar de medallas cuando aún restan seis días de competencia. La delegación nacional sumó nueve preseas este lunes —cuatro de oro— y llegó a un total de 101 medallas: 33 oros, 31 platas y 37 bronces.

El avance del equipo estuvo impulsado por el remero Ignacio Abraham, la atleta Berdine Castillo y los conjuntos de taekwondo masculino y tenis de mesa femenino, que aportaron los triunfos más recientes para la delegación. Tras la ajustada victoria ante Venezuela (3-2), la tenimesista Judith Morales destacó el rendimiento del equipo y aseguró que “con el equipo nos complementamos bien y sabíamos que este partido con Venezuela iba a ser difícil, pero lo hicimos bien”.

Con varias disciplinas aún en desarrollo, este martes continuará la actividad con nuevas finales en remo, atletismo, judo, ciclismo pista, entre otros deportes, en una jornada que podría seguir incrementando la cosecha nacional en Lima.

MEDALLAS DEL DÍA (9):

ORO – Ignacio Abraham (Remo) / M1x

ORO – Felipe Olivero, Joaquín Churchill y Aarón Contreras (Taekwondo) / Equipo Masculino

ORO – Berdine Castillo (Atletismo) / 800 Metros

ORO – Tania Zeng, Judith Morales y Sofía Vega (Tenis de Mesa) / Equipo Femenino

PLATA – Karen Gallardo (Atletismo) / Lanzamiento del Disco

BRONCE – Marcela Alfaro (Judo) / -63 Kg

BRONCE – Marlen Rojas y Scarlet Cortés (Ciclismo) / Madison

BRONCE – Camila Cofré y Emilia Liewald (Remo) / LW2x

BRONCE – Juan Peña y Tomás Muñoz (Remo) / LM2x