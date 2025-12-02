Gustavo Gatica e inicio de alegatos de clausura: “Esperamos que se haga justicia"

El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago inició este martes los alegatos de clausura en el juicio contra Claudio Crespo, proceso clave para establecer responsabilidades penales por las lesiones gravísimas que dejaron sin visión a Gustavo Gatica durante el estallido social. La jornada estuvo marcada por los argumentos de la Fiscalía, la presencia de organismos de derechos humanos y la expectativa por el veredicto fijado para el 9 de enero de 2026.

La mañana de este martes comenzaron los alegatos de clausura en el juicio contra el excapitán de Carabineros Claudio Crespo, imputado por la Fiscalía Centro Norte como responsable de las lesiones que dejaron ciego al diputado electo Gustavo Gatica, en el contexto de una manifestación ocurrida durante el estallido social de 2019.

En esta etapa, la Fiscalía expuso peritajes balísticos, videos y testimonios que —según su línea argumental— vinculan directamente al ex capitán con los disparos que causaron la ceguera del joven.

Durante los alegatos, la Fiscalía sostuvo que Crespo “disparó su escopeta antidisturbios hacia el tercio superior de los manifestantes impactando a don Gustavo Gatica Villarroel ocasionándole lesiones en ambos ojos, causándole una pérdida total de la visión permanente e irreversible”.

Además, el organismo afirmó que la defensa buscó cuestionar la existencia de instrucciones institucionales para restringir los disparos a la parte inferior del cuerpo. Sin embargo, la Fiscalía sostuvo lo contrario: “La defensa trató de demostrar que no habían instrucciones de disparar a la parte baja del cuerpo de los manifestantes, en circunstancias que el alto mando de Carabineros impartió instrucciones radiales para que los disparos se dirigieran a la parte baja del cuerpo, nunca a la superior”.

La Fiscalía aseguró que esas directrices fueron desobedecidas por Crespo: “Claramente esa fue una instrucción que no cumplió el acusado Crespo Guzmán”.

“Es fundamental que haya justicia”

Desde Amnistía Internacional Chile, el director ejecutivo de la organización, Rodrigo Bustos, llegó al Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago para escuchar los alegatos de clausura del juicio de Gustavo Gatica. En conversación con nuestro medio, Bustos evidenció que Gatica perdió la vista de manera completa y permanente debido al accionar de personal de Carabineros.

“Hoy nos enfrentamos a la parte final de un juicio que ha sido largo y esperamos que, al revés de muchos otros casos, en este juicio sí haya justicia, porque la impunidad sólo puede sembrar mayor impunidad en posibles violaciones a los derechos humanos en el futuro”, puntualizó.

Así, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile reveló la importancia de este juicio: “Es fundamental que haya justicia para que finalmente construyamos una sociedad donde los derechos humanos y el derecho a manifestarse sean respetados de manera plena”.

Tras el cierre de esta primera jornada, Gustavo Gatica habló con los medios y sostuvo que: “Acá se individualizó a una persona y nosotros esperamos que se haga justicia, que haya una condena por lo que acá ocurrió. Son delitos muy graves de los que se le acusa y espero que el día 9 de enero, que es el día que se espera sentencia, se condene al culpable”.

Por su parte, la fiscal jefa Ximena Chong señaló que el Ministerio Público comenzó a presentar los fundamentos de su solicitud de condena.

“Hoy día alcanzamos a los primeros argumentos en relación con la petición de condena que estamos en esta causa sosteniendo”, indicó. Añadió que durante las próximas audiencias se expondrán todos los elementos de prueba reunidos durante estos años: “Vamos a exhibir los restantes elementos de prueba producidos durante el periodo correspondiente, que a nuestro juicio acreditan la responsabilidad del señor Claudio Crespo Guzmán”.

Uno de los puntos centrales que la Fiscalía busca acreditar es que el disparo que hirió a Gatica provino directamente del arma utilizada por Crespo, una tesis que ha sido cuestionada insistentemente por la defensa del exuniformado. Frente a ello, Chong advirtió que no polemizará públicamente en esta etapa del proceso: “No vamos a polemizar ahora con algunas afirmaciones que haya hecho la defensa. Nos parece que el momento para entregar los elementos de prueba es justamente la jornada siguiente de los alegatos de clausura”.

El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago retomará la audiencia el 4 de diciembre a las 9:00 horas, cuando se reanuden los alegatos de clausura y se espera que el 9 de enero de 2026 el tribunal dé a conocer su veredicto.