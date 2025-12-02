Jani Dueñas y el retorno de Sombra: "Mi música es el lugar más honesto que habito hoy"

El 2025 ha sido un año cargado de hitos para Jani Dueñas. Durante estos últimos doce meses, la destacada actriz, comediante y artista visual fue parte de una serie de momentos emblemáticos para 31 Minutos, programa fundamental de la televisión chilena que, además de rodar una película navideña junto a Amazon Prime, selló una histórica presentación en el Tiny Desk que en 12 días superó los 10 millones de visualizaciones en YouTube.

Sin embargo, las buenas nuevas en torno al proyecto que comparte musicalmente con los hermanos Ilabaca no son las únicas aventuras sonoras que la ocupan por estos días. De hecho, el pasado 27 de noviembre estrenó “Hay que morir primero“, el segundo trabajo discográfico de Sombra. Nombre que desde el 2023 recoge sus inquietudes artísticas más personales e introspectivas.

“Para mí eso es heavy porque en mis otras pegas no tengo esa posibilidad. No van por ahí“, explicó Jani sobre lo importante que ha sido este camino para reconectar con ese lado más vulnerable. “En el caso de 31 Minutos es construir personajes, entretención. Igual es emocionar, pero desde un lugar más lúdico. Hay una vulnerabilidad, pero desde la niña. 31 Minutos es el lugar que me permite seguir siéndolo. Es el secreto de mi juventud. Porque seguir siendo Patana hasta vieja me mantiene ahí, conectada con eso”.

“Y por otro lado —sumó—, ‘La Divina Comida‘ o los trabajos más de locución, e incluso cuando hacía más stand up comedy, no tenían que ver con conectar con la emoción desde un lugar de pechito abierto, vulnerabilidad y fragilidad. Por eso creo que para mí ha sido un ejercicio súper lindo. No voy a mentir diciendo que no me aterraba al principio, pero creo que mi música es el lugar más honesto que habito hoy. Si escuchas mis canciones y ves mi trabajo en ese sentido, es lo más cerca que he estado de sentirme completamente conectada a lo que soy. Eso es súper importante cuando has trabajado tanto tiempo con personajes y protegiéndote a través de ellos también”.

Una ruta que, en palabras de la misma artista, incluso le permitió volver a la emocionalidad más sustancial del oficio actoral. “Estas cinco canciones son un viajecito emocional. Por eso digo que esto es música electrónica dramática o emocional. Esa cosa más íntima está pensada dentro de la producción vocal sobre todo. El que haya partes y temas en particular donde estoy hablándoles al oído. Trabajamos mi voz con mucho aire precisamente para probar otros registros. Incluso hay respiraciones que son intencionales. Por ejemplo, en ‘Yermo‘, que es muy teatral”, detalló.

“Soy defensora de dejar esas respiraciones, o incluso la salivita, el aire, el susurro. En esa toma que está en el disco de verdad estaba muy emocionada al terminar de grabarla. Ese sonido de emoción, de un pequeño suspiro que escuchas al final, es completamente orgánico. Y siendo música electrónica, que alguien podría considerar más fría o qué se yo, esos detalles le dan toda la calidez y la intimidad. También el que yo soy actriz, artista escénica. Y para qué estamos con cosas: me gusta el drama“, confidenció Jani entre risas.

Lo anterior, en un oficio que, durante el desarrollo de su carrera profesional, la terminó vinculando al humor: “Fui actriz dramática varios años y de repente apareció la comedia en mi vida. Me convertí en un payaso y no me di cuenta. Esto de ser bufón, que es un trabajo hermoso. Me dediqué 15 años a tratar de ser el mejor payaso de Chile, al menos para mí. Y claro, este disco es volver a un texto dramático, a conectar emocionalmente muy profundo. Y no tener que ser irónica, ni sarcástica, ni irreverente. Eso para mí es un descanso, porque ser comediante es súper agotador desde ese lugar”.

“También es una conexión de vuelta con el arte. Yo estudié artes visuales y después actuación. Así que igualmente he vuelto a conectar. Volví a sacar mi título hace dos años, que no lo tenía. Y me gusta mucho la performance; estudié un poquito de arte sonoro también. Me interesa mucho lo que pasa con el sonido en general. Por eso es que a mí me conecta una cosa más artística, que no solo es una pega, sino un proceso creativo real. Por lo que sí, es volver a mis orígenes de alguna forma”, agregó.

Un transitar colectivo

Pero más allá de las significancias personales que tiene Sombra para Jani, lo cierto es que también lo valora como un tránsito sustancialmente colectivo. “No podría hacer esto sola, y eso es algo que siempre digo“, expresó en torno a la labor que cumplen en este disco los músicos Nicolás Alvarado y Cristóbal Carvajal.

“Nunca fue mi ambición —desde la primera vez que dije ‘voy a hacer unas canciones’ y que fueron las que derivaron en el primer disco— trabajar con un productor que me gustara, nomás. Pagarle y que me hiciera la pega. No digo que no sea válido, pero para mí lo más importante es trabajar con gente que respeto y admiro, y también con mis amigos“, explicó la artista.

En eso, el vínculo más longevo es con Carvajal, compañero de curso de Jani durante sus años como estudiantes del Liceo Manuel de Salas. “Él fue uno de los primeros que me dijo ‘oye, tú tienes que hacer música porque tienes algo, tienes que aprovechar el talento que tienes’. Y luego el Nico, que también es mi amigo hace ya casi cinco años y que hemos trabajado juntos en otras cosas, llega a la banda a trabajar en la producción y la composición de los arreglos”, detalló.

“Para mí es como un círculo virtuoso de amigos, pero amigos muy talentosos en los que yo confío y que van a poder entender mi lenguaje, y que son fundamentales para esto. La música me ha enseñado mucho eso, sobre la cantidad de pasos y de personas involucradas en el proceso, por lo que no puede ser cualquier persona. Uno tiene que saber elegir y tener confianza con esa gente. Y sintonía también, musical, estética”, complementó Dueñas, citando referencias en común que van desde Depeche Mode hasta Pixies y Portishead.

Sobre las actividades que vienen para las próximas semanas y meses, la actriz adelantó que uno de los primeros shows de Sombra está agendado para el 20 de diciembre. “Vamos a estar tocando en un lugar que se llama Centro Perdido, que es una especie de centro cultural que está en Loreto con Dardignac. Es una fábrica, un lugar enorme donde se han hecho lanzamientos de discos. Chicarica, por ejemplo. También hay una galería en el subterráneo que se llama Galería Cripta. Va a haber un montón de exposiciones, performances. Vamos a tocar y después va a estar la Mari Montenegro de DJ“, compartió.

“Lo lamentable es que es igual una fiesta de despedida, porque la fábrica se va a vender. Y las chiquillas, que son cuatro artistas que se han hecho cargo de este centro gestionándolo en los últimos años, están buscando otro lugar para continuar haciendo la pega. Así que es una jornada de despedida, pero también de cierre de ciclo. Lo que es súper bonito para mí y para el Nico, porque ha sido bien agotador el proceso de hacer este disco: largo, intenso y agotador en el buen sentido de la palabra. En el sentido de que lo hemos dado todo. Se ha dejado toda la energía. Y es rico poder tocar en vivo, porque eso es lo que te devuelve un poquito la energía que uno ha invertido”, cerró Dueñas.