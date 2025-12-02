Juez paraliza retiro de toldos y refrigeradores en ex Punta Peuco tras reclamo de reclusos

En medio de los trabajos de reconversión de lo que hasta el 1 de noviembre era la cárcel de Punta Peuco —hoy Centro de Cumplimiento Penitenciario de Til Til— Gendarmería ha intentado, sin buenos resultados, retirar toldos y refrigeradores que son propiedad de los reclusos.

Con la idea de que el lugar cumpla con las características de un recinto penitenciario común y sin privilegios, el Gobierno ha dispuesto la construcción de un nuevo lugar para que los condenados reciban visitas a través de un nuevo acceso, nuevos espacios de vigilancia, además de la habilitación de nuevas plazas.

En esa línea, Gendarmería avisó a los reclusos que procederían al retiro de productos que ya no se permitirán más en el recinto, como carpas que se instalaron en los patios para recibir a familiares y algunos de los tantos refrigeradores que poseían. Lo anterior, estaría amparado por el decreto que visó Contraloría y que selló el fin de Punta Peuco como cárcel exclusiva para condenados por delitos de lesa humanidad.

Sin embargo, parte de estos trabajos debieron detenerse en atención a resoluciones anteriores que emitió la Corte de Apelaciones de Santiago.

En junio y agosto de este año el tribunal de alzada capitalino concedió dos órdenes de no innovar que disponían que dichos elementos debían permanecer en el recinto. De manera más reciente, el viernes 28 de noviembre, los internos interpusieron una nueva acción, luego de ser alertados por los gendarmes de que tenían 10 días para retirar los enseres.

En ese contexto, fue que el juez de Garantía de Colina, Carlos Poblete, llegó a ex Punta Peuco.

“Hoy lunes 1 de diciembre 2025, el juez de turno del Juzgado de Garantía de Colina, Carlos Poblete González, se constituyó en el recinto penitenciario de Punta Peuco, con el objetivo de verificar el cumplimiento de una orden de no innovar decretada en un amparo presentado ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, a raíz de un recurso presentado por internos respecto a la remoción de un sector destinado a visitas, consistente en toldos y electrodomésticos, entre otros elementos”, indicó la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial al diario La Tercera.

Junto con ello, agregaron que “en el transcurso del fin de semana y este lunes, nuevamente familiares de los internos de Punta Peuco denunciaron que estaban siendo retirados los toldos y refrigeradores de los condenados. Razón por la cual el magistrado Poblete se constituyó en el recinto a las 12:00 horas, aproximadamente, instruyendo a los funcionarios uniformados a cumplir la orden de no innovar, a la espera de que la Corte de Apelaciones de Santiago resuelva el fondo del amparo”.

Consultados por el mismo medio, desde Gendarmería señalaron que “de acuerdo a lo planificado, están en curso los trabajos de habilitación de espacios para la construcción de nuevas dependencias en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Til Til (ex Punta Peuco), por parte de la empresa constructora, conforme al calendario establecido y previa notificación a la población penal, en lo que respecta al retiro de toldos y enseres ubicados en los sectores involucrados”.

“En ese contexto, esta mañana se constituyó en el recinto el juez de garantía de Colina, específicamente en el patio del módulo N° 3, donde se ejecutó el deslinde de terreno para las obras mencionadas, acatando la orden de no innovar, contemplada en el recurso de protección N° 17.428 de agosto de 2025, declarado admisible solo en lo concerniente a encomiendas para la población penal”, agregaron.

En el mismo sentido, especificaron que “en horas de esta tarde, el mencionado magistrado presentó oficio ante Gendarmería que reitera la sugerencia del no retiro de especies”.