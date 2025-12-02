Kast apostará por liceos bicentenarios y cuestiona pasividad del Gobierno ante la violencia escolar

En el marco de su campaña presidencial el candidato republicano, José Antonio Kast, sostuvo una reunión en la sede de su comando con cerca de 17 directores de liceos bicentenarios. Entre ellos, representantes de comunas como La Pintana, Padre Hurtado, Vitacura, Paine y Quinta Normal. La actividad se realizó junto a su equipo programático en educación y buscó reforzar su propuesta en materia escolar.

Durante la instancia, el postulante a La Moneda afirmó que los liceos bicentenarios “han ido cambiando la vida a muchas familias y jóvenes”, destacando que la educación es “la herramienta que permite mayor movilidad social”. Asimismo, planteó que muchos estudiantes no visualizan cómo su entorno educativo puede influir en sus oportunidades futuras.

En ese sentido, indicó que estos colegios entregan herramientas que inciden en el desarrollo de los jóvenes y que, por lo tanto, su expansión (hoy con 420 establecimientos) debería contar con respaldo estatal. Además, vinculó este modelo a otras instituciones de administración delegada que también aportan experiencias positivas que un eventual gobierno debería fortalecer.

Camila Romero, integrante del equipo programático en educación del abanderado republicano, quien estuvo a cargo del proyecto de liceos bicentenarios en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, sostuvo que “es fundamental tener apoyo y fortalecer el trabajo en red”.

Por su parte, María Paz Arzola, coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, afirmó que estos establecimientos “son experiencias muy exitosas que dan un ejemplo para los demás”. Sin embargo, advirtió que los directores enfrentan una “sobrecarga administrativa que les impide dedicarse a su labor propiamente pedagógica”.

En esa línea, Kast señaló que “si el director está ocupado contestando oficios, le queda muy poco tiempo para ejercer el rol que le corresponde”, apuntando a que la burocracia dificulta el liderazgo educativo. Por lo mismo, la directora del Colegio Bicentenario Patricio Mekis de Padre Hurtado, Alejandra Cabrera, reforzó ese diagnóstico: “Lo que más nos agobia es el tema burocrático que hoy debemos llevar como líderes pedagógicos”.

Respecto a las declaraciones del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, sobre la participación de adultos en hechos de violencia en liceos emblemáticos, Kast cuestionó la falta de acciones por parte del Ejecutivo. Indicó que el secretario de Estado “solo nos relata lo que todos sabemos” y que el Gobierno debe “tomar acciones para estar del lado del director y de las comunidades educativas”.

De esa manera, se refirió a lo sucedido en el Instituto Nacional y llamó a una mayor coordinación entre autoridades. “Me encantaría que el ministro, el alcalde Desbordes y el Colegio de Profesores hicieran una declaración conjunta”, dijo.

Respecto al futuro de los liceos bicentenarios, Kast afirmó que su primera prioridad será robustecer a los actuales: “Lo primero es dotar a los que ya existen de todos los mecanismos necesarios para que puedan cumplir mejor su función”. Luego, expuso que espera sumar más establecimientos al modelo, aunque reconoció que hoy ese paso es principalmente simbólico. “Lo que se les entrega es una especie de remuneración emocional”, declaró.

El candidato cuestionó además el avance de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y llamó a evaluarlos antes de seguir ampliándolos. Según Kast, la posible meta de crecimiento de los bicentenarios dependerá de esa revisión: “Vamos a avanzar, no tenemos un número exacto de cuántos pueden ser por año, pero si logramos la meta de la elección los vamos a sorprender”.