La aventura colaborativa de Diego Lorenzini: "En un disco en solitario sólo veo los errores, aquí veo las luces de otros"

“Dicen que la mejor forma de hacer reír a Dios es contándole tus planes“, aseguró Diego Lorenzini con una sonrisa. Una frase juguetona que el cantautor nacional utiliza para explicar el giro que vivió su carrera artística, la que arrancó desde la vereda de la ilustración.

“Creo que el arte es algo tan líquido“, continuó Lorenzini. “Y entonces, de pronto hacer una canción se parece mucho a hacer un dibujo, o producir una canción es muy parecido a componerla. El ir aprendiendo esas cosas fue más o menos un proceso natural, pero al mismo tiempo hacer arte es muy difícil. Así que uno tiene que aprender de todo, hay que ser una suerte de maestro chasquilla. Yo estudié arte y soy profesor de dibujo —esa es mi formación— y lo he ejercido. Estudié arte porque quería hacer cómics. Y hasta el minuto no he hecho ninguno, al menos de manera oficial“.

Por eso es que el artista define su trabajo de músico como “un sueño con el que me encontré, que no tenía de antemano, pero con el que me topé a medida que fui avanzando”.

“Para eso tuve que diseñar y aprender a dibujar las portadas, usar programas de diseño, a producir mi música y los conciertos, muchas cosas. Y encontrándome con muchas personas muy amables y geniales con quienes colaborar, no solamente en el disco, componiendo, sino que también en todos esos detalles que digo que hago solo, pero donde en realidad recibo mucha ayuda”, detalló.

De hecho, eso es, justamente, parte del trabajo que hay detrás de “¿Y?”, el más reciente disco del chileno radicado en España y que tiene la peculiaridad de estar compuesto exclusivamente de colaboraciones con otros artistas. “No son featurings o invitaciones políticas de ‘vamos a hacer que esta canción tenga más escuchas con este invitado especial’, sino que son canciones que venía haciendo hace un tiempo con otros cantautores y con amigos, familia también. Dos hermanos, por ejemplo. Todas son Diego Lorenzini y alguien más“, expresó sobre este LP.

Princesa Alba, Chini.png, Simón Campusano y Jósean Log son parte de los nombres que desfilan por el álbum, que incluso incluye el nombre del destacado poeta Jorge Teillier. “Fue muy bonito poder no solamente hacer la musicalización de ‘El año que viene‘, que es un poema del libro ‘Para Ángeles y Gorriones‘, sino obtener de los herederos, Carolina y Sebastián, que fueron muy amables, el permiso para publicarla de esta forma, como si hubiese sido una colaboración. O sea, que tuviese el mismo formato. No ‘Diego Lorenzini, «El año que viene», basado en poema de Jorge Tellier’, sino que ‘Diego Lorenzini y Jorge Tellier, «El año que viene»”. Eso me parece una generosidad casi obscena“, compartió el músico sobre ese gesto.

Sin embargo, el cantautor igualmente transparentó que se trata de una placa que tomó esa forma mucho después de empezar a ser gestada: “En un momento me di cuenta de que tenía un disco entre manos, o de que sería bueno encausar ciertas colaboraciones que habían ocurrido de manera espontánea para que tuvieran un hogar”.

“Muchas de las que hay aquí no necesariamente las hice pensando en que fueran parte de un álbum, o no le propuse a todos quienes participan ‘hey, estoy haciendo un disco de colaboraciones, ¿quieres participar?’, sino que me di cuenta de que tenía muchas. Porque hacerlo de la manera en que este disco está hecho, y como más me acomoda a mí, tiene que ver con la naturalidad, con la espontaneidad y con una manera orgánica de sentir una conexión con alguien“, sumó el músico.

Una dinámica que ahonda desde los chistes y camarines compartidos hasta otros lazos como la amistad y la familia. “Todas las canciones están no solamente cantadas o interpretadas en conjunto, sino que compuestas. Algunas hicieron la letra y yo la música, a veces la música y la letra la hicimos juntos, a veces ellos hicieron la música y yo la letra. Es todo combinado. Al final, me cuesta menos escucharlo porque puedo ver las piezas en las que yo no participé y sentirme orgulloso de que sean parte de un disco que está entretenido. Cuando hago un álbum en solitario, sólo puedo ver los errores. En cambio, aquí veo las luces de lo que pusieron los otros“, confesó Lorenzini.

Volver a Chile

Por estos días, el músico tendrá una serie de conciertos agrupados en la gira bautizada como “De todo un poco“, que lo tendrá en varios escenarios de la zona centro sur del país. Entre esos recitales también figuran varias participaciones en festivales regionales como Pulso, donde compartirá cartel con Javiera Mena y Niños del Cerro el próximo sábado 6 de diciembre en Tomé con entrada gratuita, específicamente en la Fábrica Bellavista Oveja.

“Normalmente, cuando hago estas giras, que siempre son más o menos en estas fechas, cuando vengo a Chile, toco solo en conciertos de larga duración. Pero esta vez estoy participando de más festivales y estoy muy contento porque son espacios que tienen relación con el arte, con la naturaleza. Voy a estar en Plural y también en el Festival Efecto Isla en Castro”, valoró.

“Pero además me voy a dar el gusto de tener unas presentaciones solitarias donde voy a tocar de todo un poco. O sea, canciones nuevas, de este disco, e igualmente de ‘Caricatura’, que es un álbum que aún no existe; además de canciones antiguas y otras más antiguas aún incluso. Voy a tocar en Puerto Montt el 17, en Concepción el 19 y el 20 de diciembre en Talca”, añadió Lorenzini.

Respecto a ese próximo trabajo de larga duración, el cantautor expresó que aún no puede comprometer una fecha aproximada de lanzamiento. “No podría prometer nada porque a veces los procesos, aunque uno desea las cosas, se demoran más. Al menos para mí, como acabo de sacar ‘¿Y?’, hay muchas cosas relativas a la difusión, al camino natural que tiene un disco. Los mismos conciertos, que a veces hacen que sea más difícil poder concentrarse en la otra parte, que es la de composición y de producción. Por eso no podría prometer que se viene el disco nuevo, aunque me encantaría que estuviera el 2026, que espero sea un lindo año“, compartió.